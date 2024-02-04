中國股民湧美駐華使館微博 「長頸鹿」歪樓留言破14萬

美國駐中國大使館微博一則不相關的長頸鹿保育貼文，成為中國網民對中國經濟和股市渲洩不滿的去處。(截自微博)

彭博資訊報導，美國駐中國大使館 的微博 成為中國網民對中國經濟和股市渲洩不滿的去處，2日晚間一則不相關的長頸鹿保育貼文累積留言數達到14萬1000筆，截至4日按讚數已經突破65萬大關，且有網民反映點讚功能似乎被禁。

這則長頸鹿保育貼文底下留言包括「救救可憐的中國股民吧」、「要不要保護我，長頸鹿是生命，我也是啊」、「全部積蓄都快虧光了，人生好難啊」、「誰能救救我，失業好久了、又負債」、「如果不允許批評，那麼讚美毫無意義」。

有人留言比喻中國股市是「賭場」、「刑場」，還有人直言「民怨已經達到極限值」。

中國股市2日暴跌引發網友、股民哀鴻遍野，同日中國官媒《人民日報》加碼刊登以「整個國家都洋溢著樂觀向上的氛圍」的大內宣報導，突兀的諷刺感引發中國網友熱議；然而，北京當局以國家安全為由，下令不可發表唱衰國家經濟言論，民眾無處宣洩竟湧進美國駐華大使館微博「求救」。

中國經濟在疫情 解封後並未恢復往日繁榮繼而引發民怨。2日下午，中國股市暴跌，創下2020年3月以來最低，而且是自2021年來連續3年下滑，造成中國和香港股市市值縮水超過6兆美元，中國股民一片哀鴻遍野。

同一天，《人民日報》發表一篇對德國共產黨國際關係書記科佩（Renate Koppe）的專訪，標題寫下「整個國家都洋溢著樂觀向上的氛圍」，其中提到「人民群眾的獲得感、幸福感、安全感顯著提升」，大讚中國政府在提升「民生福祉」的成就。突兀的諷刺感瞬間在中國內網引發熱議。

然而，北京當局卻以國家安全為由，加強審查批評國家經濟的言論，任何唱衰中國經濟的發文，一律遭到有關當局刪除。

宣洩無門的中國網友竟跑到美國駐華大使館微博留言「求救」，2日晚間，一則保育長頸鹿貼文累積留言數達到53,000筆，截至3日晚間有超過30萬讚，目前按讚數已經突破50萬大關。

還有人在微博上貼出該篇《人民日報》報導，並且附上上海股市暴跌的圖表。

一位網友甚至寫下：「中國老百姓真是苦不堪言，當權者高高在上，置老百姓的生死於不顧。」

有人總結對股市的失望：「開始投資股票後，我再也不能熱愛這個國家了。」