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北京故宮與凡爾賽宮聯展4月登場 6位帝王文物首度同台

記者廖士鋒／即時報導
北京故宮即將在4月與凡爾賽宮聯合舉辦展覽，策展者介紹這是中法6位帝王文物首度同台。（圖／聯合報系資料照片）
北京故宮即將在4月與凡爾賽宮聯合舉辦展覽，策展者介紹這是中法6位帝王文物首度同台。（圖／聯合報系資料照片）

新冠疫情的爆發，打亂了不少中國博物館對外交流的合作計畫，而法國凡爾賽宮原訂2020年7月與北京故宮舉辦的聯展，因為疫情而延後將近4年，已確定將在2024年4月登場，屆時將會有清代康雍乾三帝與法國路易十四、路易十五與路易十六三位國王時代的文物共同展出，這將是首度出現。

2024年是中共與法國建交60年，雙方已商定推動文化旅遊多項活動。北京故宮先前召開「中法文化旅遊年媒體通氣會」，據中新社報導，中國文旅部國際交流與合作局一級巡視員鄭浩介紹2024年雙方文化合作相關情況，會上並宣布「凡爾賽宮與紫禁城：17、18世紀的中法交往」展覽將於4月1日至6月30日在北京故宮博物院展出。

據該展策展人、故宮博物院研究館員郭福祥指出，這一展覽遴選凡爾賽宮和北京故宮收藏的文物精品180餘件，「康熙、雍正、乾隆三位中國皇帝和路易十四、路易十五、路易十六三位法國國王將在一個展覽中同時出場，這在故宮博物院歷史上還是第一次」。

同時，凡爾賽宮將在此展中加入最新入藏的一些中國藝術品，如1686年暹羅使節獻給路易十四的中式銀壺等；北京的參展文物則包括瓷器、繪畫、鐘錶、科學儀器等，反映出法國文化在清宮產生的影響。

北京故宮與凡爾賽宮的合作，已有先例。新華社此前指出，2004年和2005年，凡爾賽宮和北京故宮先後合作舉辦「康熙大帝展」和「『太陽王』路易十四—法國凡爾賽宮珍品特展」；2014年，凡爾賽宮舉辦「中國在凡爾賽—18世紀的藝術與外交」的展覽，展現法國貴族和官僚階層對中國藝術品的癡迷，以及中國藝術對法國藝術創作的影響。

而據凡爾賽宮的微信公眾號消息，這次的大展，原先係計畫於2020年7月在故宮文華殿展廳舉辦，但受疫情影響，多次推遲。該展覽將以2014年凡爾賽宮舉辦的「中國在凡爾賽—18世紀的藝術與外交」（La Chine à Versailles: art et diplomatie au XVIIIe siècle）展為基礎，策展團隊由凡爾賽宮文物部館長瑪麗–勞爾．德．羅什布倫（Marie-Laure de Rochebrune）和北京故宮的郭福祥共同領銜。

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