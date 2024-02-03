中國3小時發20顆衛星 引國家警報的長征二號丙再出任務

中國太原衛星發射中心3日上午11時06分使用捷龍三號運載火箭，成功完成「一箭九星」任務。（央視）

中國上月9日從西昌衛星發射中心使用長征二號丙運載火箭發射衛星，因路徑飛越台灣南部上空，國防部 連發國家級警報，引起熱議，也讓台灣民眾驚覺「原來中國這麼常發射衛星」。最新消息是，長征二號丙3日再度完成發射任務，將吉利星座02組衛星送入預定軌道，這也是西昌發射場執行的第200次發射任務，從0到200僅用40年，創下新紀錄。

新華社報導，這次發射任務於3日上午7時37分，是西昌發射場執行的第200次發射任務。自1984年執行首次發射以來，西昌發射場僅用40年就完成了從0到200的突破，成為中國用時最短實現200次發射的發射場。

西昌發射場於1984年正式建成並投入使用，當年4月8日，長征三號運載火箭從這裡起飛，將東方紅二號試驗通訊衛星順利送入太空 。而後，包含中國首顆國際商業衛星亞洲一號、首顆北斗衛星以及嫦娥一號等數百顆衛星，都從這裡飛向太空。

報導指出，西昌發射場所在的西昌衛星發射中心組成於1970年，主要承擔地球同步軌道衛星等航太 發射任務，是中國發射衛星最多、對外開放最早、發射軌道最高的航太發射中心。除西昌發射場外，也管理文昌航太發射場。該中心於2022年11月12日達成200次發射任務，成為中國第一個達標的航太發射中心。

同在3日，中國還有另一場衛星發射任務在廣東陽江附近海域進行，讓中國3日在短短3小時內成功發射了20顆衛星。