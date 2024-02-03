推動民間合作 中國人民對外友好協會會長率團訪美12天

為推動中美民間合作，中國人民對外友好協會會長楊萬明上月27日開啟為期12天的訪美之旅，並與美國各界人士展開交流對話。（取自對外友協網站）

自去年11月舊金山 「拜習會」後，中美在多領域開啟合作，民間交流亦是深化兩國關係的途徑。中國人民對外友好協會會長楊萬明上月27日開啟為期12天的訪美之旅，預計走訪華盛頓市、德州 、內華達州、加州和華盛頓州，旨在從民間和地方層級推動落實中美元首舊金山會晤重要共識，深化兩國人民友好，並推動雙方友城合作。

在訪問行程已過一半之時，中國人民對外友好協會（對外友協）1日才在官網上發布楊萬明出訪的消息。

根據發布，楊萬明27日率團抵達華盛頓市，期間他出席了紀念中美建交45周年研討會；會見了美國全國城市聯盟執行長安東尼，美洲對話董事會聯合主席、美國前常務副國務卿香農等美國各界人士；並與美國前貿易代表希斯、金沙集團執行長戈德斯坦等22家美國跨國公司高層就共同關心的問題進行了深入交流。

29日，對外友協、上海國際問題研究院和太平洋國際交流基金會共同舉辦紀念中美建交45週年研討會，主題為「建構健康、穩定、永續的中美關係」。

楊萬明在致詞時引述過往中美民間和地方交流合作的經驗指出，推動中美關係健康發展，相互尊重是基本前提；推動中美關係穩定發展，和平共處是根本基石，今天世界的和平穩定更離不開中美兩國的共同維護；推動中美關係永續發展，合作共贏是必由之路，中美關係從來不是一條你退我進、你輸我贏的單行道，兩國完全可以相互成就、互利共贏。

根據發布，包含美國國務院 中國事務協調員華自強、中國駐美大使館公使徐學淵出席皆有出席研討會。活動上，十餘位中美專家學者探討了在氣候變遷與永續發展合作方面的機會與挑戰，也分析了中美人文交流的問題與前景。

據對外友協新聞稿，在會見美國各界人士時，楊萬明感謝大家長期以來為兩國民間友好與地方合作發揮的積極作用，表示中國人民對外友好協會願繼續與各位朋友一道，搭建更多兩國人民友誼的橋樑，為構建健康、穩定、可持續的中美關係作出新貢獻。

在出席美商界人士晚餐時，楊萬明介紹了大陸經濟形勢和大陸擴大開放、吸引外資的最新政策舉措，感謝在座美國企業長期以來支持中美民間與地方友好交流，希望他們為穩定和發展中美關係發揮更大作用。

30日至1日，楊萬明率團抵達德州休士頓。楊萬明受邀在亞洲協會德州分會發表題為「共同架起更多中美人民友誼的橋樑」的演講，並與該會前主席福斯特舉行爐邊對話。楊萬明也先後與美國州立法領袖基金會主席雷吉斯，美國國際姊妹城協會董事會主席施瓦茨彼恩，喬治布希美中關係基金會主席尼爾布希、總裁兼執行長方大為等舉行工作會談，達成正面成果。