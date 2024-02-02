李強與荷首相通話：惟有開放合作最符合中荷雙方根本利益

荷蘭首相呂特。（路透）

據中國外交部網站，中國國務院 總理李強 昨2日晚跟荷蘭首相呂特通電話。李強表示，惟有開放合作，才能更好雙贏，也最符合中荷雙方根本利益。希望荷方繼續與中方相向而行。

呂特則向中國人民致以新春祝福，並表示今年是荷中建立開放務實的全面合作夥伴關係十週年，兩國各領域合作取得豐碩成果。荷方願與中方深化經貿等領域合作，促進人文交流，共同維護全球經濟開放性，推動荷中、歐中關係進一步發展。

荷蘭擁有的全球半導體顯影設備龍頭艾司摩爾（ASML）公司已應美國拜登 政府要求，在今年初取消部分深紫外光（DUV）設備出貨中國。兩人的通話是否與中國藉此要求荷蘭再次鬆綁限制有關，備受關注。由於中國外交部的訊息中並未描述李強是「應約」通話，這次通話有可能是應中方要求之下進行。

李強表示，中荷建交50多年來，始終相互尊重、平等相待，對話合作豐碩。中荷互為重要經貿夥伴，雙邊貿易額連續多年維持在較高水平，農業、水利、科技等多個領域合作走在中歐合作前列，切實惠及兩國和兩國人民。

他說，實踐充分證明，惟有開放合作，才能更好雙贏，也最符合中荷雙方根本利益。希望荷方繼續與中方相向而行，努力求同存異、聚同化異，共同維護中荷合作的良好局面。中方願同荷方一道，進一步深化務實合作，加強教育、文旅、地方等人文交流，便利雙方人員往來，更好實現互利共贏。