華興資本董事長包凡失聯近一年 公司宣布其辭任

中國金融企業華興資本控股董事長包凡去年2月被帶走以配合官方調查，迄今近一年。（取材自華興資本微信公眾號）

中國金融企業華興資本控股董事長包凡去年2月被帶走以配合官方調查，迄今近一年。陸媒報導，停牌10個月的華興資本控股於2日發布公告，宣布包凡辭任的消息。

第一財經今天報導，停牌10個月的華興資本控股2日突然發布公告，指包凡由於健康原因及希望將更多時間用於處理家庭事務的考慮，已辭去該公司執行董事、董事會主席、首席執行官、提名委員會主席、執行委員會主席、薪酬委員會委員的職務，接任者為謝屹璟。

報導形容，這是距離華興資本宣布「無法與包凡取得聯繫」近一年後，就包凡的動向作出公布。

包凡辭任後，仍是華興資本集團控股股東，而新任命的非執行董事孫千紅，是包凡的親屬。

包凡是中國投資 圈知名人物，於2005年創立的華興資本，在網路新經濟浪潮中成為活躍的金融仲介，曾參與多個大型網路企業融資 案，包括網約車平台滴滴出行和快的打車、餐飲平台美團和大眾點評等，在業界有「併購之王」、「人脈王」之稱。

去年2月16日，華興資本控股宣布暫時無法與包凡取得聯繫。包凡是公司董事會主席、執行董事、首席執行官兼控股股東。翌日該公司股價大跌28.2%。

去年2月26日，華興資本進一步宣布，包凡正配合中國有關機關調查。受包凡失聯及配合調查事件影響，審計師未能完成有關華興資本的審計工作，也未能簽發審計師報告，最後該公司延期發布2022年年報，華興資本自去年4月3日起停牌。

近年中國加大金融反腐力度，去年8月陸媒報導，包凡被延長留置，他可能涉及前公司總裁叢林貪腐案。叢林是華興資本總裁兼華興證券（香港 ）董事長，2022年9月上旬被有關部門帶走。

外媒曾報導，叢林在中國工商銀行任職時，疑似和華興資本「交換條件」，藉此協助華興資本安排貸款。