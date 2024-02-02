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中國多地房企融資白名單出爐 武漢75.3億美元

中央社台北2日電

中國多地房企項目融資白名單出爐，繼廣西南寧市及重慶市，天津市及武漢市也公布了首批房企項目融資白名單，其中，武漢的白名單涉及房地產項目101個，融資需求人民幣541.73億元（約75.3億美元）。

中國房市疲軟，不少房企業面臨資金困難，保交樓也成為房企艱難而重要的任務。

中國有關部門去年11月召開金融機構座談會，提及「一視同仁地滿足不同所有制房地產企業合理融資需求」；之後市場傳出消息，指政府正草擬有資格獲得融資的房地產企業白名單，以支持房企渡過難關。

今年1月26日，中國住建部召開的城市房地產融資協調機制部署會上提到，白名單是以房地產項目為單位，要獲得融資需滿足5個條件，包括「項目處於在建施工狀態，如果項目短期停工，但資金到位就能復工建設和交付的，也可以納入」，以及「房企要有與融資額基本匹配的抵押物」。

中國住建部召開上述會議後4天，房地產項目融資白名單第一筆貸款1月30日落地廣西南寧市，涉及3.3億元。南寧市共向當地金融機構提交了首批107個房地產項目白名單。

1月31日，重慶市也公布了第一批房企項目融資白名單，涉及314個項目，融資需求約830億元。

第一財經今天報導，天津首批房企項目融資白名單日前出爐，涉及22個項目，17家民營企業、4家國有企業，1家混合所有制企業，融資需求共接近50億元，名單已提交各金融機構。白名單中的北辰區某項目第一筆2.4億元貸款，已獲興業銀行總行批准展期。

武漢市首批房地產項目融資白名單也出爐，涉及項目101個，94家房企，融資需求541.73億元，名單已提交各金融機構。

報導引述房地產企業人士表示，首輪進入白名單的項目總體上有幾大特點：一是項目正在開發建設中，成熟項目暫時沒法入圍；二是項目有保交樓的需求，對部分出險房企項目有利好作用；三是更傾向於集團公司在屬地的項目，即優先保障本土房企、本土城投。

不過，消息人士表示，即使房地產項目進入了住建部門篩選後的白名單，接下來還需要由銀行評估與篩選，並且須遵循市場化、法治化的原則，銀行有自主決策權。

報導說，房地產項目一旦進入白名單，房企將更容易獲得新增融資；白名單也增強購房者信心，有利於銷售情況好轉。

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