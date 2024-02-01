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美國國防部添加中企名單 中外交部：破壞中美經貿合作

記者廖士鋒／即時報導
對美國新增「中國軍方企業名單」，中國外交部發言人汪文斌重申堅決反對。圖為汪文斌日前主持記者會。（美聯社）
對美國新增「中國軍方企業名單」，中國外交部發言人汪文斌重申堅決反對。圖為汪文斌日前主持記者會。（美聯社）

美國國防部日前新增部分中國企業到「中國軍方企業名單」，中國外交部對此表達堅決反對，並指出美國劃設各類名目的歧視性清單，無理打壓中國企業，「破壞中美正常經貿合作」。

美國已將長江存儲、曠視科技、禾賽科技等多家中企納入上述名單。中國外交部發言人汪文斌1日下午除了做出上述說法外，還提到美方做法違背其一貫標榜的市場競爭原則和國際經貿規則，打擊外國企業在美投資經營的信心，損害美國企業和投資者的利益，終將反噬自身。

汪文斌指出，「事實上美國政府才是軍民融合政策的主推手」，他提到，美國的軍民融合政策可以追溯到一戰之前，美國國防部在矽谷等科技重鎮設立辦公室，指導高科技企業加快技術軍事化實戰化。很多美國大型跨國公司都是軍民融合體，其經營範圍、產品類型跨越軍民領域。

汪文斌喊話，「我們敦促美方立即糾正上述歧視性做法，為中國企業經營提供公平、公正、非歧視的環境。中國將繼續堅定維護本國企業的正當合法權益」。

至於美國方面聲稱，已破獲了一個針對美國公共基礎設施的「中國駭客網路」。汪文斌對此則說，美國才是網路攻擊的始作俑者和集大成者。美國網路司令部公然將他國的關鍵基礎設施列為美國網路攻擊的合法目標。

他提到，去年以來，中國的網路安全機構陸續發布報告，揭露了美國政府長期以來對中國關鍵基礎設施實施網路攻擊的情況，這種不負責任的政策和做法將全球關鍵基礎設施置於巨大的風險之中，「我們敦促美方停止在全球範圍內搞網路竊密和攻擊，停止利用網路安全問題抹黑他國」。

歧視 投資 國防部

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