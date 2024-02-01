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中國財政部：2023年31省財政收入全部正增長

記者廖士鋒／即時報導
大陸財政部1日公布，2023年31省份財政收入全部正增長，2024年「財政收入將會繼續恢復性增長」。（圖／聯合報系資料照片）
大陸財政部1日公布，2023年31省份財政收入全部正增長，2024年「財政收入將會繼續恢復性增長」。（圖／聯合報系資料照片）

中國各地財政狀況有最新的官方統計，官方表示2023年31個省份的財政收入全部實現正增長，全中國一般公共預算收入突破21兆元人民幣（約2.9兆美元）。對於2024年情況，官方強調「財政收入將會繼續恢復性增長」。

中國國務院新聞辦公室2月1日上午舉行記者會，由中國財政部副部長王東偉等官員介紹2023年全年財政收支情況，王東偉提到，2023年財政收入保持恢復性增長態勢，全中國一般公共預算收入突破21兆元，增長6.4%。就地方來看，東部、中部、西部、東北地區收入分別增長6.7%、6.9%、10.7%和12%，31個省份財政收入全部實現正增長。

就風險層面，他表示，對地方政府債務，官方推動制定了一攬子的化債方案，抓實抓緊地方政府隱性債務的風險化解工作，化解存量、遏制增量。另一方面加大對地方的轉移支付力度，2023年轉移支付的規模達10.29兆元。完善了縣級基本財力保障機制獎補資金政策，向「三保」支出壓力較大、財力相對薄弱的地區傾斜。同時引導省級「下沉財力」，共同築牢兜實基層「三保」底線。

對於2024年情況，他表示中國經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變。從財政收入看，隨著宏觀調控政策效應持續釋放，高質量發展扎實推進，將為財政收入增長奠定堅實基礎，「財政收入將會繼續恢復性增長」。

從財政支出看，將繼續保持必要強度，對地方的轉移支付也將保持一定規模。「具體的2024年財政收支預算安排，正在按照黨中央、國務院決策部署來進行細化完善，我們將按程序提請全國人大審查批准」。下一步，財政部將實施好積極的財政政策，鞏固和增強經濟回升向好態勢。

而第一財經則報導，與2022年不少省份地方一般公共預算收入出現下滑相比，2023年31個省份收入均實現增長，反映出地方經濟復甦帶動收入增長，這也跟2022年低基數有關。

報導指出，2023年財政收入廣東依然居首，江蘇穩居第二，浙江和上海則位列三、四名。比較大的變化是湖北省從第14名躍升到第11名，隨著疫後經濟穩步復甦，及能源價格回落，山西、陝西等資源型省份收入增速放緩，湖北收入排名正逐步恢復至疫情前。

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