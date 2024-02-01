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中國美國商會調查：57%企業對中國開放市場缺乏信心

記者廖士鋒／即時報導
中國美國商會1日發布報告，對於大陸營商環境有最新的調查，當中57%的企業對中國進一步向外國企業開放市場缺乏信心。圖為日前舉辦的中美能源合作會議。（圖／取自中國美國商會官網）
中國美國商會1日發布報告，對於大陸營商環境有最新的調查，當中57%的企業對中國進一步向外國企業開放市場缺乏信心。圖為日前舉辦的中美能源合作會議。（圖／取自中國美國商會官網）

中國營商環境一直是經濟復甦的重點領域之一，不過最新的調查顯示，三分之一的美國公司將中美經濟關係的不確定性視為其減少2024 年投資計畫的主要原因，57%的企業對中國進一步向外國企業開放市場缺乏信心。

中國美國商會2月1日上午發布年度的《中國商務環境調查報告》。據港媒南華早報報導，在343名受訪的成員中，近三分之一將中美經濟關係的不確定性視為其減少2024 年投資計畫的主要原因，尤其是在科技和研發領域。

調查也顯示，近半受訪的美國公司表示，他們沒有計畫擴大或打算削減在中國業務的投資。其他最令人擔憂的問題包括風險管理和政策環境的不確定性、貿易緊張局勢和市場准入障礙等。

仍有57%的企業對中國進一步向外國企業開放市場缺乏信心，而有39%的企業感覺在中國不太受歡迎，不過31%的企業表示他們感到更受歡迎。

中國市場對美國企業來說仍然很重要，有一半的受訪者仍將其視為全球三大投資目的地。所有行業中77%的成員並沒有考慮將製造或採購轉移到中國境外。

商會的會員企業表示，希望兩國政府能緩和言辭，進行有效的高層對話，同時繼續敦促中國政府公平對待美國企業，更有效地與外國商界接觸。

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