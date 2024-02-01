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M503航線爭議 中官媒發文：三個質疑「全都站不住腳」

記者廖士鋒／即時報導
中國近日宣布M503航線新措施，遭台方政府抗議，中國官媒強調三個質疑「全都站不住腳」。（本報系資料照片）
中國近日宣布M503航線新措施，遭台方政府抗議，中國官媒強調三個質疑「全都站不住腳」。（本報系資料照片）

中國民航局日前宣布1日取消M503航線自北向南運行的飛行偏置措施，後續還將啟用W122、W123銜接航線由西向東運行，遭到台政府的大力反對，不過兩岸並未有任何可運行的機制協商此事。中國官媒則發文指出，對此航線的3個質疑「全都站不住腳」，更針對台方指M503航線「不尊重台灣」反問「民進黨當局尊重大陸了嗎？」

中國官媒中央廣播電視總台旗下「看台海」1日中午發表署名「勢觀君」的長篇評論文章，針對此次M503航線相關爭議，表示看法。

文章提到，大致可通過三個年份來了解相關航線：2015、2018和2024。2015年中國宣布要畫設M503航線後，「在『九二共識』基礎上，兩岸就此進行協商」。中國方面決定，2015年3月M503航線實際開通時向西（中國方向）偏置6海浬，且僅啟用南下方向，W121等三條航線暫不啟用。2018年中國啟用M503航線北上運行與相關銜接航線，遭民進黨政府以取消176班兩岸春節加班機反制。

文章援引一位長期跟蹤此事的台灣問題專家說法指，「幾年來的事實證明，M503航線運行平穩、安全可靠。每一次調整都是為了改善航班運營狀況、滿足民生所需、便利旅客往來。這根本無可厚非。至於島內某些人的『質疑』，不過是疑心生暗鬼」。

這些質疑主要有三方面，首先是「模糊海峽中線」，對此文章強調「不存在所謂的海峽中線」；再者是民進黨政府指控大陸是片面公布、「不尊重台灣」，國台辦發言人陳斌華提到這是民航空域管理的一項常規工作，無需與台方協商，文章則引述一位中國專家分析指，2015年中國與台灣就此進行溝通，也屬於「無需」的範疇。中國本不需要就此與台溝通。「之所以溝通，體現了大陸的胸懷和對同胞的善意。連島內民航官員林志明（註：時任交通部民航局長）當時都承認，台方對此是無從置喙的」。

文章繼而援引這位專家說法指出，「島內某些人不要會錯意，不要把『善意』當『義務』」。「更何況，當時協商是建立在『九二共識』基礎上的。如今民進黨當局拒不承認『九二共識』、頑固推行『台獨』分裂，有什麼資格奢望兩岸協商與大陸善意？他們尊重大陸了嗎？」。

第三，就台方政府認為此舉包含「軍事不當企圖」、「壓縮台灣的戰略空間」等，文章則提到，一位軍事問題專家指出，「M503航線是一條民用航線，『台獨』分子往軍事安全上扯，根本是做賊心虛」，另外還有一位在福建的台商秀出一張華航的廈門飛往台北路徑圖，顯示軌跡呈現一個大U字型，他並喊話，如果能夠截彎取直，其節約的時間、經濟成本等都不言而喻。

公開資料顯示，2014年12月，台方獲知大陸將在啟用M503航線後，透過兩岸民航「小兩會」平台進行五個回合的溝通，時間涵蓋2014年12月22日、29日；2015年1月下旬、2月上旬及3月2日，最後中國同意做出調整，陸委會並於3月2日召開記者會宣布結果，但2018年1月4日中國啟用M503航線北上運行與相關銜接航線則是由中國的廈門及福州塔台在當天上午分別通知金門、馬祖塔台，2018年與這次2024年的做法，則都沒有經過兩岸民航「小兩會」協商的相關消息傳出。

民進黨 兩會

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