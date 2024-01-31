87歲翁在美街頭遇襲3次 決定放棄美籍搬回廣州

在美遇襲三次後87歲老人決定搬回中國。(取材自X平台)

今年87歲的廖榮炘，從廣州移民 到舊金山 24年，沒想到近年接二連三地在街頭遇遭莫名其妙的襲擊，導致傷痕累累。1月28日上午，廖榮炘與相識20多年的老朋友告別，決定於2月3日飛回廣州，回國養老。

新聞晨報報導，第一次遇襲發生在7年前的一個早晨6時許，一向省吃儉用的他習慣到舊金山的一家教堂吃免費早餐，在街頭遭到暴打昏死過去，醒來的時候，廖榮炘發現自己躺在醫院急救室裡，右手骨折處包滿了繃帶，並縫了8針。警方多次追問，但他對事情經過完全沒有印象，案件也就不了了之。

第二次遇襲，因有街頭攝錄視頻，讓世人看到震驚的一幕：2020年2月20日上午，時年84歲的廖榮炘在舊金山田德隆區Eddy街與Leavenworth街附近，獨自坐在輪椅上，等候公交車回長者公寓，一名年輕男子從馬路對面一路小跑過來，淩空一腳，把在輪椅上等候巴士的廖榮炘踢倒，後腦勺重重的撞在人行道上，血流如注，昏迷過去。老人醒來時已經到了醫院，頭上縫了6針，住院4天後，轉入康復院。盡管行凶嫌疑人被抓獲，廖老伯也勇敢站出來，在法庭上以受害者身分要求法律能為他伸張正義，沒想到嫌疑人因疑似精神病患者而獲撤訴，引起社區嘩然。

第三次是3個月前，廖榮炘推著輪椅，走到一家藥房前，突然一名非裔青年走近他，揮拳連擊他的頭部。廖榮炘被打得滿臉是血，眼眶腫脹。藥店員工見狀報警，警察趕到現場逮捕了依然肆無忌憚的歹徒，「然後，就再沒人告訴我，如何處置打我的歹徒。」

三次驚心動魄的經歷，廖榮炘幸運都與死神擦肩而過，但事不過三，三個兒子與父親商議後，還是決定送年邁、不良於行且聽力有困難的廖榮炘回廣州安度餘生。

Since Chesa was elected, hate crimes against Asian Americans have risen 567%.



Rong Xin Liao was waiting for the bus when he was brutally attacked. Grandpa Vicha was on his AM walk when his life violently ended.



AAPI communities can’t wait to feel safe. #YesonH #StopAsianHate pic.twitter.com/sG2VivYYxU — The Successful Recall of Chesa Boudin (@safersfnoboudin) 2022年5月9日

廖榮炘說，他是退休 後才移民到美國，沒有正式工作，美國政府提供各種福利及免費醫療，也入住了條件不錯的長者公寓。但是，連續三次遭遇突如其來的街頭暴力襲擊，讓他不得不做出了艱難選擇。

廖榮炘說，「我不想再拖累兒子，讓他們終日為我擔心受怕。」他說此次回廣州，將放棄美國國籍，恢復中國國籍。臨行前將最後一次去醫院檢查右眼依然疼痛的傷口。

7名與廖榮炘相識20多年的老朋友為他餞行。幾乎每個人都曾在美國街頭、公交車上遭遇過各種暴力襲擊和搶劫等，他們對老朋友的選擇感同身受。