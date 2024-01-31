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中國迎15年來最強雨雪襲擊 衝擊春節返鄉

中央社台北31日電
中國北方將迎2009年以來最強的雨雪冰凍天氣，河南、山西、山東等多地降雪恐突破歷史紀錄。圖為1月16日陝西西安下雪，市民在城牆下玩雪。中新社
中國北方將迎2009年以來最強的雨雪冰凍天氣，河南、山西、山東等多地降雪恐突破歷史紀錄。圖為1月16日陝西西安下雪，市民在城牆下玩雪。中新社

正逢春節返鄉高峰期，中國氣象局今天啟動重大氣象災害三級應急響應，預計即日起至2月5日，中國北方將迎2009年以來最強的雨雪冰凍天氣，河南、山西、山東等多地降雪恐突破歷史紀錄。

中國交通部預測，今年中國春運40天內會有90億人次流動，創歷史新高，其中72億人次屬於自駕出行。這波2009年以來範圍最大、時間最長的雨雪天氣，勢將衝擊春節返鄉潮。

中國中央氣象台預計，1月31日至2月5日，西北地方東部、華北、東北、黃淮北部等地有降雪，黃淮中南部、江漢、江淮西部和北部、湖南西北部、貴州中北部、重慶北部和東部等地有雨轉雨夾雪或雪，上述大部地區有中到大雪，部分地區有暴雪，局地大暴雪或特大暴雪。長江中下游及以南大部地區有中到大雨，部分地區有暴雨

2月1日至4日，河南南部、湖北中西部、安徽北部、江蘇北部、山東南部、湖南西北部、貴州東部、重慶東部等地部分地區有凍雨。

對此，中國中央氣象台31日發布暴雪藍色預警、大霧黃色預警，中國氣象局啟動重大氣象災害（雨雪冰凍）三級應急響應。

中國天氣網通報，本次雨雪冰凍天氣過程具有影響範圍廣、累計雨雪量大、持續時間長、凍雨面積大等特點，總體為2009年以來冬季最強，具有極端性。

據通報，陝西、山西中南部、河北南部、河南、山東、湖北、重慶北部和東部、遼寧東部、吉林東部等地降雪量可達10至25毫米，局部地區超過30毫米，累計雨雪大積雪厚。

此外，這波將降凍雨，影響面積共計43萬平方公里，影響範圍之大、省分之多為2009年以來之最；雨雪過程持續時間長達6天，也是2009年以來最長。

中國中央氣象台指出，1月31日起至2月5日，河南將遭遇持續性雨雪冰凍天氣，此輪過程持續時間長，降水相態複雜，局部地區降雪具有極端性，或突破歷史極值。

河南今天開始下雪，「河南暴雪」躍為社群熱搜話題。

據央視新聞，中國國家防災減災救災委員會辦公室、應急管理部與中國氣象局、公安部、交通運輸部、國家能源局31日展開聯合專題會商，視訊調度山西、山東、河南、陝西等10個省分，研判低溫雨雪冰凍發展態勢並部署防範應對工作。

報導指出，31日起中東部地區將遭遇今冬以來最大範圍、最長時間的雨雪天氣過程，疊加春運返程高峰期，增加了防範應對的複雜性。

圖為1月16日陝西西安下雪，市民冒雪出行。中新社
圖為1月16日陝西西安下雪，市民冒雪出行。中新社

河南 暴雨 低溫

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