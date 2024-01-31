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男子談了4年網戀的「女友」 竟然是身邊的好兄弟

中國新聞組／即時報導
中國一名男子談了四年網戀的「女友」，竟然就是自己身邊的好兄弟。（圖／取自澎湃新聞）
中國一名男子談了四年網戀的「女友」，竟然就是自己身邊的好兄弟。（圖／取自澎湃新聞）

網戀四年的女友竟然是身邊「好兄弟」假扮的，而且好兄弟還騙走他約人民幣15萬元（約2萬美元）的紅包和禮物。

據上海《澎湃新聞》報導，2017年秋，沈姓男子向30歲的好兄弟小何介紹，「我有一個老鄉小韓，年齡和你差不多，正好她也想找個男朋友，我看你倆挺合適的，要不加個微信聊聊吧！」

與韓小姐互加微信後，小何與「韓小姐」就展開了一場長達四年的網戀。在交往過程中，小何雖然被對方以各種理由拒絕相見，但「韓小姐」的甜言蜜語和無微不至的關懷讓小何深深著迷。

看著「韓小姐」發來的生活照和朋友圈，加上又是好兄弟介紹的，小何自始沒懷疑過「韓小姐」的真實身分，每逢紀念日、生日，更是送出大額紅包和禮物。

2021年底，就在小何準備換工作離開上海時，又一次向「韓小姐」提出見面並一同回老家見父母的要求，「韓小姐」以最近工作比較忙出差在外為由又一次拒絕。

次日，當小何再次聯繫「韓小姐」時，竟發現該微信號顯示已不存在，悲憤之餘只能求助「媒人」沈姓男子幫忙聯繫。

沈姓男子一直以自己工作忙或聯繫了對方卻沒有回覆等理由推託，癡情的小何根據四年「戀愛」期間，韓小姐提及的信息和郵寄地址輾轉多地尋找，還是沒有找到任何女友的線索和音訊。

近日，在小何不斷追問下，沈姓男子謊稱「韓小姐」最近就在上海寶山某商場工作，於是兩人一同前去尋找，但最終還是沒能找到人。

惱怒的小何一再逼問好兄弟到底是怎麼回事？沈姓男子眼看紙包不住火了，只好坦承自己就是「韓小姐」。日前，小何來到上海市公安局寶山分局羅涇派出所報案。警方在調查後，迅速將沈姓男子逮捕。

報導稱，在假扮是「韓小姐」與自己好兄弟網戀期間，沈姓男子不時以兄弟身分教小何，「談戀愛要捨得花錢」，不時地慫恿小何在節假日、紀念日發紅包、買禮物哄「女朋友」開心。

儘管兩人從未見過面，但深陷這段網戀的小何，在這四年期間累計送給「韓小姐」價值約人民幣15萬元（約2萬美元）的紅包和禮物。目前沈姓男子已因涉嫌詐騙罪遭警方依法刑事拘留。

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