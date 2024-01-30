台作家張大春、白先勇也在看「繁花」國台辦：兩岸同文同種文化相通

唐嫣、胡歌主演的「繁花」收官後仍火到不行。（取材自微博）

王家衛導演的中國電視劇「繁花 」無疑是2024年伊始最火熱的中國電視劇，就連台灣作家張大春、白先勇也透露自己劇迷。

中國國台辦發發言人陳斌華稱，包括「繁花」在內，大陸影視劇等優秀文化作品近年來在島內頗受歡迎。除了作品本身是好作品外，還因為兩岸同胞同文同種、文化相通，對於劇情容易心領神會、共鳴共情。這就是文化的力量。兩岸中國人共同的文化根脈、共同的情感共鳴，即便時光流逝，即使跨越山海，哪怕人為阻隔，也難以減少，從未改變。

中新社早前報導，張大春說自己很喜歡「繁花」的小說原作和改編劇本，「這部劇可說是現象級的作品，不論在美學或表演，以及故事的調度剪輯上，都是王家衛非常好的代表作。展現出鄧小平南巡講話之後，大陸民眾追求美好生活過程中開天辟地的精神，不僅有對財富的追求，還包含著犧牲與容忍、尊重與理解的價值，也就是原著中所寫不響的美德，是一種迷人的風度。」

白先勇曾在上海念小學，選擇看滬語版「繁花」，他說「王家衛抓住了上海的精髓。」劇中可以看到改革開放後上海迸發出的活力，「我1987年回上海，從飛機上看下去，還是黑的，沒什麼燈。但我當時就講，上海是龍頭，一定會鉚足勁恢復燦爛輝煌。後來的發展簡直不可思議。」