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中國房地產專案「白名單」 第一筆貸款在南寧落地

記者林宸誼／即時報導
中國房地產專案「白名單」，第一筆貸款在南寧落地。中新社
中國房地產專案「白名單」，第一筆貸款在南寧落地。中新社

為穩定房市以提振經濟，中國房地產專案「白名單」出爐，第一筆貸款在廣西南寧落地，「白名單」中的北投荷院項目已獲得民生銀行南寧分行人民幣3.3億元（約4597萬美金）開發貸款。

中國建設報報導，中國住房城鄉建設部和金融監管總局26日召開城市房地產融資協調機制部署會後，目前廣西南寧市已建立房地產融資協調機制，並向當地金融機構推送了第一批107個房地產項目「白名單」。

觀點網報導，城市房地產融資協調機制部署會議，要求各地針對具體專案，研究並提出可獲融資支持的房地產項目名單。

知情人士透露，申報項目不論公司性質，只要符合設定的五個標準與條件，經地方主管部門審核通過，即可列入白名單。這些條件包括：專案必須處於在建狀態、擁有與融資額相匹配的抵押物、預售資金未被挪用或已追回挪用資金等。

第一財經日報報導，多家房企的內部人士，涵蓋央國企、混合所有制以及民營企業，也包括出險房企都表示，尚未就新的白名單政策接到銀行通知，但已經有房企率先行動，積極為專案融資爭取支持。

華南一出險房企內部人士表示，受債務爆雷影響，公司評估專案很難出現在第一批專案白名單中，但還是積極梳理專案清單，為可能到來的機會做準備。

一家尚未出險但近期備受即將到期債務問題困擾的公司內部人士指出，專案白名單制度有利於該公司優質專案融資，先前受市場風聲影響，原本可以平穩運行的專案，連開發貸都不容易拿到了，因此期待新政儘早落地。

一名國資房企人士提到，從官方已公布信息來看，「地產專案白名單」偏向於保交樓，專款專用，所在的公司即使專案上存在虧損，也要想盡辦法保交樓，先前資金的主要來源是向上級股東借款，期待新政能給保交樓的專案更大力度支持。

去年11月下旬，監管機構擬定「房企融資白名單」消息發酵，曾引發廣泛討論，當時市場消息認為，可能涵蓋50家規模房企，國有和民營房企均會被列入。

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