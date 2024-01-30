中國啟用M503西向東航線 恐影響台空域應變時間

中國國台辦發言人陳斌華說，此舉是為緩解有關地區航班增長壓力，也有利於改善兩岸航班運營，進一步便利兩岸人員往來，符合兩岸同胞共同利益。記者陳政錄／攝影

春節鄰近，中國民航局30日宣布，將自2月1日起取消M503航線自北向南運行的飛行偏置措施，並將啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行，提升空域運作效率。中國國台辦發言人陳斌華指出，此舉是為緩解有關地區航班增長壓力，也有利於改善兩岸航班運營，進一步便利兩岸人員往來，符合兩岸同胞共同利益。

據中國民航局30日發布訊息，自2月1日起取消M503航線自北向南運行的飛行偏置措施。 後續，也將啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行，提升空域運作效率。即未來福建福州、廈門航班將不再繞行北方航路，直接由西向東飛往台灣。

陳斌華對此表示，M503航線位於上海飛行情報區內，設立和啟用這一航線是中國民航空域管理的一項常規工作。他說，M503航線於 2015年3月開通以來，運行平穩，安全可靠，為改善航班運營、滿足民生需要、促進經濟發展，發揮了積極作用。

因此，對於中國民航局的公告，陳斌華解釋，這是為緩解有關地區航班增長壓力，保證飛行安全，減少航班延誤，保障旅客權益，滿足亞太地區航空運輸發展需要，也有利於改善兩岸航班運營，進一步便利兩岸人員往來，符合兩岸同胞共同利益。

M503航線是中國於2015年初，在台灣海峽中線西側劃設新國際民航航線，但因航線過於接近海峽中線及相關敏感空域，減少台灣空防預警時間，引發我方反對，兩岸並曾在2018年初，中方片面宣布啟用M503北上運行及相關銜接航線時，進一步影響該年春節加班機安排。

至於M503航線自北向南飛行偏置情況，由於M503航線距離海峽中線僅有4.2海里（約7.8公里），台交通部民航局曾於2015年3月宣布，經兩岸協商，達成M503實際飛行西移6海里等共識，中方也稱M503航路在實際飛行時，將往中國方向西移6海里，遇特殊情況向西偏移，不會向東偏航等。