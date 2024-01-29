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中國理財公司頻爆雷 鼎益豐陷危機中產階級損失重

中央社台北29日電
馬小秋與隋廣義2011年攜手成立鼎益豐集團。（取材自澎湃新聞／山東商報旗下金融新媒體海右財經圖）
馬小秋與隋廣義2011年攜手成立鼎益豐集團。（取材自澎湃新聞／山東商報旗下金融新媒體海右財經圖）

中國理財公司頻傳爆雷，除了面向高淨值人士的中植集團申請破產，號稱以玄學投資的鼎益豐也出現兌付危機，大量中產投資人損失慘重。今年以來，鼎益豐辦公室追討本金利息的投資人絡繹不絕。

綜合中國證券報和經濟觀察網報導，鼎益豐創建於2011年，經過了13年瘋狂擴張，該公司宣稱，目前已擁有超過50萬名投資者，資產管理規模超過人民幣1000億元（約140億美元）。

有的投資人甚至聯合親戚，前後募集了千萬元資金投入鼎益豐。在相關新聞的留言中，有網友就表示，自己身邊就有幾個朋友「傾家蕩產買這個」。

去年下半年開始，鼎益豐傳出兌付困難，投資者在深圳發起過好幾輪集體維權，有投資人已經堅持維權半年多。

報導指出，有從廣州來的投資人，到深圳的鼎益豐辦公地點後，發現同樣遭遇的投資者還有很多，維權現場充斥著激烈的爭吵與哭鬧。但真正能成功要回資金的投資者寥寥無幾，現場多處張貼著警方風險提示和報警電話。

鼎益豐以人拉人、會議營銷、高抽成的傳銷模式及高收益產品不斷吸引資金。公司方面宣傳，創辦人隋廣義在研究「道德經」30餘年後，獨創了「東方古典哲學價值投資理論體系」。

面對此次兌付危機，鼎益豐竟提出所謂「數字（數位）期權」轉型方案，要求所有投資者自1月10日起到9月10日止一律不能退出，封閉8個月，還稱所有上市投資者一律簽署保底資產管理合約，滿10年者資產「保底增值20倍」。

報導說，通常態度較為搖擺且投資金額較大的投資者，會在維權後很快收到分紅的兌付，從而再度選擇相信鼎益豐。

對於鼎益豐存在的風險，深圳地方金融監管局曾在2023年2月和2023年11月兩度發布提示。2月份發布的風險提示表示，鼎益豐關聯的主體眾多，且分布在全國各地，在深圳的經營主體不持有金融許可證、不具備從事金融業務資格。11月份的風險提示稱，鼎益豐相關投資活動已出現「返利延期」、「合約到期未退款」及「難以兌付」等情況。

陸媒記者詢問深圳市地方金融監督管理局是否對鼎益豐立案調查後，目前獲得的回答是「等待官方通告」。

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