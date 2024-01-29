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分析：中國經濟亟待解決問題在需求不足

中央社台北29日電
中國智庫學者張斌認為，中國宏觀經濟亟待解決問題在需求不足。(美聯社)
中國智庫學者張斌認為，中國宏觀經濟亟待解決問題在需求不足。(美聯社)

中國智庫學者張斌認為，中國宏觀經濟亟待解決問題在需求不足；只要提高支出、解決需求不足問題，其他經濟困境也將獲得緩解或消失。

中國金融四十人論壇資深研究員、中國社科院世界經濟與政治研究所副所長張斌於「中國金融四十人論壇」微信公眾號刊文作出上述表示。

文章指出，2023年中國宏觀經濟可用「需求不足」做為總結，需求不足判斷依據是基於供需對比，兩個判斷依據分別為物價增幅、勞動力市場表現。

消費者物價指數（CPI）去年表現低迷，全年上漲0.2%；中國生產者物價指數（PPI）去年跌幅3%。城鎮調查失業率去年平均值5.2%，略優於2020年（5.6%），不過依然高於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生前，社會新鮮人就業壓力大。

文章提到，倘若將核心CPI控制在2%，也就是溫和需求水準，以過往數據為基礎概估，這意味著名義國內生產毛額（GDP）可提高人民幣3.8兆元（約5292億美元），居民收入將增2.3兆元（約3203億美元）、企業利潤將增9000億元（約1253億美元）、政府稅收將增6000億元（約835億美元），經濟成長狀況將會大不同。

中央經濟工作會議去年12月在北京舉行，會議內容指出，推動經濟回升向好需要克服一些困難、挑戰，包括有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱、風險隱患較多、國內大循環存在堵點、外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性上升。

文章強調，在這些困難和挑戰中，第一個亟待解決的是需求不足，只要解決需求不足問題，其他困境都能夠在很大程度上獲得緩解或消失；例如，提振需求能夠解決產能過剩問題，企業賺了錢可拉動就業、勞工收入，強化經濟信心。

文章提到，總需求可拆解為消費、投資、進出口等3大部分，去年中國消費增幅大，消費對於經濟成長貢獻度上升，出口和投資相對地下降。

總需求也可按照私人、政府部門劃分，一部分是私人部門支出；另一部分是政府主導支出，包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和社會保險基金預算等廣義支出，還有政府主導基建投資專案。

2023年政府支出成長2.4%，私人部門投資與消費成長5.1%，去年政府支出成長速度低於全社會平均水準、低於私人部門成長水準，政府部門需求收縮對於需求不足現象有明顯影響，以2013至2019年做對比，這段期間政府支出平均成長較私人部門支出成長高出1.3個百分點。

文章結論提到，中國經濟當前面臨挑戰不在供給端，也不是生產效率、資源配置等問題，這些問題目前尚不突出，中國目前亟待解決的問題在支出，也就是如何提高支出、走出需求不足，這有賴政策推動解決。

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