馬化騰：BAT僅騰訊有機會發新芽 全力發展視頻直播電商

中國科技巨頭騰訊29日在深圳灣體育中心召開了公司年會，騰訊公司董事會主席、首席執行官馬化騰表示2024年騰訊將全力發展視頻直播電商。圖取自界面新聞

界面新聞報導，中國科技巨頭騰訊29日在深圳灣體育中心召開了公司年會，騰訊公司董事會主席、首席執行官馬化騰表示，信心是當前整個大環境最為缺失的，騰訊在北京拿地不光為了提振信心，也有需求。此外，馬化騰也說，微信 要全力發展視頻號直播電商 ，並指遊戲出海是公司國際化最大希望。

馬化騰說，為了騰訊轉型，他一直在中國全國各地走動，過去四年他很少對外露面，而是專心在內部抓管理和產品。

對於中國官方規範網路平台發展，馬化騰認為，對騰訊來說，這相當於一項體檢措施，他希望騰訊員工心態平和一些。「如果查出來問題我們就要積極改正，我們的心態要好一些，對未來的長期發展我還是非常有信心的。」馬化騰說。

2024年1月，北京市規劃和自然委員會官網披露騰訊投資 超過人民幣64億元在北京海淀區拿了一塊地，馬化騰對此做了回應，他表示對北京拿地做了推演，此前在降本增效下，不確定上百億投資是否合適。直到去年看到整個大環境，公司業務基本穩健發展，「因為還是有這個需求，我們還是決定拿下來這個地。」

馬化騰說，微信這棵老樹如何發新芽，是一個很大的問題。「BAT（指百度、阿里、騰訊）公司里，目前好像只看到我們還有機會發點新芽，其他新樹都在茁壯成長，也帶給我們很大的壓力。」

馬化騰指出，過去短視頻失利情況下，重新具備堅實的抓手。最關鍵的不是跟在別人身後做一樣東西，而是結合自身特點、做熟人社交的短視頻。他認為用戶群體消費能力很強，但多年來缺乏電商知識，所以今年能夠全力發展的就是視頻號直播電商，電商和廣告是相輔相成的。其他新芽，例如小程序、小遊戲和搜索等都在醞釀，如何常青值得思考。

在遊戲業務上，馬化騰表示，雖然遊戲是王牌業務，但去年受到很大挑戰，友商不斷產出新品，雖然騰訊也有推出新品，但反應沒有想像中好。但騰訊偏向社交的遊戲就是基礎，可以結合所有業務，推廣遊戲到海外，是未來公司國際化的最大希望。