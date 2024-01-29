分析：中國恆大清盤 境外債權人損失慘重

據分析，恆大境外債權人將會損失慘重；至於恆大在中國境內債權人的利益則要視其在中國是否清盤。(路透)

香港 法院已向中國大型房企恆大 集團頒下清盤令，據分析，恆大境外債權人將會損失慘重；至於恆大在中國境內債權人的利益則要視其在中國是否清盤。

香港個別股票分析師今天指出，香港法庭已頒下恆大的清盤令，中國方面則沒有相同做法；港方頒布清盤令後，下一步就要任命清算人，先從恆大管理層取得控制權，然後向債權人分配資產。

分析指出，港方發出的清盤令只適用於恆大海外債權人，也只涉及恆大海外資產，而恆大海外資產不多，大部分在中國境內，因此海外債權人能夠分配到的資產不多，在香港買了恆大股票的股東，恐怕一切付諸東流。

此外，恆大的清算工作可能延宕幾年。

另據分析，恆大資產主要在中國，中國方面也可能有清盤行動，也有大批債權人，但假如恆大在中國不清盤，這些資產也不會到債權人手中。

據指出，北京當局仍然期望恆大能夠向業主交付已出售的住房。

另外，中國和香港早前簽署的「關於內地與香港特別行政區法院相互認可和執行民商事案件判決的安排」，今天起在兩地同時生效，但相關安排暫時不適用於8類民商事案件的判決，當中包括破產 （清盤）案件。

因此，有法律專家指出，恆大清盤令不適用於上述安排。