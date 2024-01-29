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港股低迷 多家公司回購自家股票累228億港元

記者黃雅慧／即時報導
香港恒生指數在22日重挫347點，收報14961點，跌穿1萬5000點關口。（中通社）
香港恒生指數在22日重挫347點，收報14961點，跌穿1萬5000點關口。（中通社）

證券時報引述Wind數據顯示，截至26日，已有99家公司在香港市場出手回購股票，累計回購金額達到228億港元（約29億美元），而去年同期回購金額僅70億港元，年增226%，2024年首月港股回購再創新高。其中回購王為騰訊，該公司今年以來已13次出手，回購耗資98億港元，佔總回購額的43%。顯示在港股不振下，中企持續出手拯救股價。

報導指出，知名中企巨頭的回購也排在前列，比如美團出手8次回購，每次回購金額在4億港元左右，小米回購金額達到12.9億港元，快手回購金額4.13億港元。

今年一月以來回購股份排名前十的公司分別為：騰訊、美團、匯豐控股、友邦保險、小米、快手、ESR、藥明生物、金山軟件與中遠海控。

一般而言，公司回購股票有產生三大目的：一是回購後，在外流通股份減少，股息會相應增加；二是實施股份激勵計畫，以留住公司人才；三是在一段時間內對股價產生托底或刺激作用。

報導梳理數據指出，回購總額與恆生指數兩者之間呈現負相關。即指數下降時回購額增加，而指數上升時回購額下降，說明回購額會在一定程度上受到市場行情的影響。

為提升上市公司回購股份的積極度，港交所還推出回購限制期豁免新規。符合條件的公司，且向港交所申請豁免的公司可以在整個股份回購限制期通過自動股份回購計劃進行股份回購。

數據顯示，港股在2023年回購創新高，回購金額高達1259.26億港元，年漲20%，其中騰訊回購金額佔四成比例，回購金額達到484億港元。

香港恒生指數在22日失守萬五，收報14961點，創下15個月新低。期間雖受中國官方政策刺激與人民幣2兆元平準基金救市傳聞影響。29日收報16077點，漲0.78%，近五日漲幅近7%。分析認為恒指短期料在萬六徘徊。

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