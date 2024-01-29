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自救解除危機 碧桂園海外資產陸續擺上「貨架」

記者謝守真／即時報導
碧桂園為了自救近期陸續出售資產，據英媒「React News」24日報導，碧桂園正在出售其位於倫敦的項目「Ailsa Wharf」，目前已邀請代理商競價。（路透）
碧桂園為了自救近期陸續出售資產，據英媒「React News」24日報導，碧桂園正在出售其位於倫敦的項目「Ailsa Wharf」，目前已邀請代理商競價。（路透）

中國恒大29日遭香港法院清盤，對中國房市而言無疑將雪上加霜。另一深陷債務危機的中國房企碧桂園近期則為了自救，陸續出售資產，其中，31個海外項目也陸續擺上「貨架」，盼能藉此救活母公司而解除集團危機。

近期碧桂園除了擬退出澳洲市場外，英媒React News近日指出，碧桂園正在出售其位於英國倫敦的項目「Ailsa Wharf」，目前已請代理商競價。碧桂園海外專案主要分布在馬來西亞、泰國、澳洲、美國、印尼、印度、香港、英國、紐西蘭。

據財新網報導，Ailsa Wharf為碧桂園在英國的唯一項目。碧桂園於2018年4月時聯合一家香港基金，從英國開發商手中買下一宗位於倫敦東二區的住宅開發地塊，價格約8,000萬英鎊（約合1億美元）。碧桂園原計劃在此興建13棟住宅大樓，預計建成後總價值為4億英鎊。該計劃原定2018年開工，三年後交付第一批住宅。

公開資料顯示，這已是碧桂園自2023年下半年來出售的第三個海外項目。前兩個位於澳洲的墨爾本和雪梨附近，分別為碧桂園在2017年和2018年所拿下。

澳洲金融評論報指，墨爾本附近專案地塊的價格約為4億澳元。碧桂園在此打造一名稱為Windermere的住宅項目，但在過去幾年中，碧桂園僅完成整體開發計畫的約15%。2023年10月，碧桂園以2.5億澳元的售價，將該項目剩餘的大約170公頃的地塊出售給新加坡的星獅地產。

隨後，南華早報18日報導指，碧桂園澳洲子公司Risland Australia已同意出售其在雪梨西南方處的Wilton Greens專案中的股權，涉及地塊面積約為330公頃。雙方協商價格為2.4億澳元。據悉，Risland原計劃開發4,500至5,000套住宅、四所學校和一零售購物中心，然而此項地產開發案中，Risland目前僅完成約三分之一。碧桂園回應，待交易完成時，碧桂園將徹底退出澳洲市場。

從年報來看，碧桂園的海外項目數量為31個，馬來西亞是碧桂園海外發展的「重中之重」，該公司擬計劃用20年時間將「森林城市」完成，總投資超過人民幣2,500億元，將其打造成可容納70萬人口的龐大項目。而碧桂園是否陸續處份這些海外項目，備受關注。

而考慮到地價便宜，碧桂園彼時盼能在馬來西亞、印度、印尼等地推行「大盤模式」，即打造占地面積超過10萬平方公尺項目。但由於中國及當地政策變動，房企赴海外投資難度加大，碧桂園許多項目進度不如預期。

另，從碧桂園歷年年報來看，其海外資產在全部資產中的占比並不高。在2014年的中期業績會上，碧桂園總裁莫斌曾稱，「未來5年碧桂園海外的資產佔集團總資產的比例不會超過10%」。自2017年以來，碧桂園未在年報中單列其海外項目的營收和資產等情況，歷年年報均稱，公司的收入主要來自中國，且90%以上的非流動資產均位於中國。

前述人士稱，隨著2018年政策變動，碧桂園縮減了海外投資。據其推斷，海外資產佔比從未突破10%。截至2023年上半年末，碧桂園的總資產約為1.62兆元。

從項目數量來看，截至2023年上半年，碧桂園一共擁有3134個處於不同發展階段的項目，其中3103個位於中國內地，海外項目數量佔不到1%。「儘管數量不多，碧桂園出售海外資產仍有助於緩解流動性危機。」

碧桂園 澳洲 投資

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