恆大集團清算聆訊29日登場 結果恐重挫中國經濟

中國恒大集團清算聆訊將於29日登場。(美聯社)

中國恆大 集團清算聆訊將於29日登場，香港 高等法院的裁決將決定恆大是否進入破產清算程序。分析指出，若恆大破產清算，將衝擊中國房地產 業，對於中國經濟復甦也會是一大重挫。

據路透、德國之聲報導，香港高等法院將於1月29日舉行針對中國恆大集團的清算聆訊，在原先的申請人之外，一組持有逾20億美元境外債券的債權人加入，增加了法院裁決發布清算令的機會。

若恆大進入破產清算程序，分析指出，將對中國的經濟復甦造成重大挫折，並進一步動搖中國的金融體系。

報導提到，過去20年來，房地產業一直是拉動中國經濟發展的主要引擎，然而隨著房地產危機惡化，陸續傳出多家房地產開發商破產，而建築公司的支出已連續兩年每年下降10%。去年12月，中國百大房企的新房銷售額，年減34.6%，總規模約為4513億元人民幣。

另一方面，「賣地」是中國地方政府重要的收入來源，然而在房地產業自顧不暇的情況下，這項收入也大幅縮水。

報導指出，多數經濟學家預測中國2024年經濟成長速度將放緩，而房地產危機惡化可能進一步削弱需求，動搖中國的金融體系。牛津經濟研究院分析，中國的爛尾樓問題需要4至6年的時間才能完全解決。

然而北京是否會同意香港法院所做的破產清算決議在中國其他城市執行，這一點也受到市場關注。

報導提到，過去北京曾同意在深圳、上海和廈門等地承認香港法院發布的清算令，但由於中國的法律制度不透明，清算令一直難以執行。

如果香港高等法院的清算令受到中國法院承認，恆大將交由清算人管理，清算人須試圖變賣恆大資產以償還債權人。若清算人確定公司有足夠的資產，可以向海外債權人提出新的債務重組計畫。

此外，清算人也將進行公司內部事務調查，並可將任何涉嫌不當的行為提交給香港檢察官。

恆大的清算爭議始於2022年6月24日，當時恆大的債權人Top Shine Global Limited of Intershore Consult（Samoa）Limited向香港高等法院提出清算申請，隨後於同年9月5日、9月8日、11月28日，以及2023年3月20日、7月31日、10月30日與12月4日，7度宣布延後。