融券業務監管再收緊 中國證監會全面暫停限售股出借

中國證監會28日宣布，要進一步優化融券機制，具體包括：一是全面暫停限售股出借；二是將轉融券市場化約定申報由即時可用調整為次日可用，對融券效率進行限制。圖／取自澎湃新聞

中國再進一步加大監管力道。中國證監會宣布，進一步加強融券業務監管，一是全面暫停限售股出借；二是將轉融券市場化約定申報由實時可用調整為次日可用，對融券效率進行限制。同日，滬深交易所宣布，暫停戰略投資 者在承諾持有期限內出借獲配股票，將於29日起實施，「尚未了結的出借合約到期亦不得展期」。

據中國證監網站28日消息，證監會在新聞稿中指，上述第一項措施自29日起實施，第二項措施自3月18日起實施。此次證監會優化融券機制，主要體現兩項監管意圖：一是突出公平合理，降低融券效率，制約機構在訊息、工具運用方面的優勢，給各類投資者更充足的時間消化市場訊息，營造更加公平的市場秩序；二是突出從嚴監管，階段性限制所有限售股出借，進一步加強對限售股融券監管。同時，堅決打擊借融券之名行繞道減持、套現之實的違法違規行為。

證監會再提到，2023年10月，該會取消上市公司高階主管及核心員工透過參與策略配售設立的專案資產管理計畫出借，並限制其他策略投資者在上市初期的出借方式和比例，新規實施以來，策略投資者出借餘額降幅近四成，取得良好效果。下一步，證監會將持續強化監管，把制度的公平性放在更突出位置，及時總結評估運作效果，依法維護市場秩序，保護投資者的合法權益。

界面新聞引述香頌資本執行董事沈萌指出，暫停限售股用於融券業務，一方面是從法規制度上明確了此前模糊的操作空間，加強對相關業務監管；另一方面是變相減少融券賣出壓力對市場信心的進一步衝擊，穩定投資者情緒。此外，有券商人士指出，措施主要為了進一步穩定股市指數和投資者信心。

此前，已有廣發證券 、中信建投、山西證券對融券業務的細則「打補丁」。有業界人士認為，券商紛紛行動，目的在防止客戶參與違規行為或為違規提供便利，進而降低風險。據悉，新規實施以來，高階主管策略投資人的新股上市，上市初期並未發生出借。此外，策略投資者出借餘額降幅近四成。