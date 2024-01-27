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中日釣魚台爭議又起 互控驅離進入釣魚台列嶼海域船隻

記者謝守真／即時報導
中國海警局與日本第11管區海上保安總部（那霸）於27日同步指出，驅離雙方進入釣魚台列嶼海域船隻。（取材自觀察者網）
中國海警局與日本第11管區海上保安總部（那霸）於27日同步指出，驅離雙方進入釣魚台列嶼海域船隻。（取材自觀察者網）

中日釣魚台爭議再起。中國海警局新聞發言人甘羽27日晚以新聞稿指出，日本「鶴丸」號漁船和數艘巡視船當日「非法」進入釣魚台群島「領海」，中國海警艦艇「依法」對其採取必要管控措施並警告驅離。同日，日本第11管區海上保安總部（那霸）亦表示，中國海警船一度駛入「尖閣領海」（釣魚台列嶼海域），並稱這已是今年第二次。

據「中國海警」微信公眾號消息，甘羽強調，釣魚島及其附屬島嶼為中國「固有領土」，中國海警艦艇「依法」在「本國管轄海域」進行海上維權執法活動。敦促日方立即停止在該海域的一切「違法活動」，確保不再發生類似事件。

日本共同社27日報導指，日本第11管區海上保安總部（那霸）稱，27日上午11時55分前後，兩艘中國海警局船隻分別是「海警1301號」和「海警1401號」相繼駛入「尖閣諸島」（台稱釣魚台列嶼）周圍的日本「領海」，當天傍晚6時10分前後起陸續駛離，同時進入「領海」外側的鄰接區。這也是中國公務船自11日以來再次進入「尖閣」周邊領海，也是今年第二次。

日本第11管區海上保安總部（那霸）再指，2艘中國海警船跟隨1艘日本漁船航行時，海保巡邏船要求其駛離「領海」。同時，在日本「領海」外側的鄰接區還發現另外2艘中國船隻，其中1艘還搭載類似機關炮的裝置。另，包括周圍鄰近區域在內，連續37天在「尖閣」附近發現中國公務船。

此外，據法廣報導，日本第11管區海上保安本部本部長島谷博邦近期曾宣布，日本第11管區海上保安本部從2月22日起，為加強尖閣諸島的警備，計畫將在沖繩縣石垣市投入兩艘巡邏艦「八重山」號（約3500噸）和「波照間」號（約1500噸），這兩艘巡邏艦上配備有直升機起降甲板、機關炮和遠程離水炮等。

日本 釣魚台 長島

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