中國農村男子婚戀難 多地祭出「紅娘獎」最高人民幣1000元

為疏解農村男青年的婚戀難題，中國多地陸續祭出「紅娘獎」，只要撮合結婚就給予最高人民幣1000元的介紹費。圖為湖南漢式集體結婚大典。（中新社）

為疏解農村男青年的婚戀難題，中國廣東、陝西、河南 省多地陸續祭出「紅娘獎」，只要撮合結婚就給予最高1000元（人民幣，下同，約140美元）的介紹費。但輿論與專家都指此舉治標不治本。

中國結婚登記量持續下滑，2019年跌破1000萬對大關，2021年驟降至763.6萬對，2022年再減少80.3萬對，直到疫後的2023年才略為回溫。據中國民政部發布，2023年前3季，全國結婚登記569.0萬對，比2022年同期增加24.5萬對。

澎湃新聞今天推出深度報導，探索多地陸續推出的「紅娘獎」，能否打破農村單身男青年「結婚難」的困局。

報導指出，廣東河源市龍川縣鐵場鎮鐵東村日前公布的激勵辦法稱，因該村男性未婚青年人數逐年增多，為了提高社會各界熱心人士對青年人婚姻問題的關心度，發揮民間紅娘穿針引線的積極作用，促使該村青年早日完婚，凡給該村男性未婚青年介紹配偶並最終登記結婚的紅娘，村委會給予600元介紹費予以獎勵。該辦法2024年2月9日起執行，試行3年。

廣東茂名市電白區旦場鎮青福村也推出激勵辦法，凡給該村30歲以上（含）男性未婚青年介紹配偶並最終完成登記結婚的紅娘，村委會給予1000元介紹費予以獎勵。廣東湛江市吳川市長岐鎮嶺頭村也推出類似激勵辦法。

在此之前，陝西省寶雞市渭濱區石鼓鎮相家莊宣布，2024年1月1日起，凡給該村男性未婚青年介紹配偶並最終結婚的紅娘，村委會發給1000元介紹費予以獎勵。

據紅星新聞報導，該村村幹部表示稱，該村有270戶左右的人家，未結婚的男青年就有40多人，從25歲到40歲都有。「以前農村有媒婆給說媒，現在也沒人管這個閒事了，現在年輕人談對象，家裡父母也做不了主，幫不上忙，（想這個辦法）就是想讓民間的紅娘給村裡的大齡男青年介紹對象，介紹多了肯定就能有成的了。」

在陝西省安康市，嵐皋縣成立全省首創的「愛滿嵐皋婚戀服務公益中心」，採取免費會員制，以嵐皋縣農村單身青年訊息庫人員為主要服務對象，旨在切實滿足全縣廣大農村單身青年婚戀交友需求。

嵐皋縣提出的獎勵辦法稱，凡透過鎮村推薦，縣級審核，進入愛滿嵐皋婚戀服務公益中心註冊的紅娘志願者均為獎勵對象，獎勵標準以雙方領取結婚證為依據，每牽線成功一對，按照每對1000元發放獎勵，每年每人最高獎勵可達5000元。

據報導，到了2023年11月，愛滿嵐皋紅娘志願服務隊展開相親活動14場次，參與人數達200人，有意願相處的32對，35歲以上大齡青年結婚4對。

另外，河南焦作市武陟縣小董鄉喬莊村村委會2023年初發出的「關於成立大齡男青年紅線團的啟事」稱，為需要解決婚姻問題的28歲以上大齡男青年提供婚戀服務，村裡28歲以上村民均可成為紅線團成員。村委會擬每年拿出2萬元獎勵給牽線人，每撮合一對成親結婚，村委會獎勵牽線人1000元。

針對多地推出紅娘激勵方案，河南官媒大河網刊發評論文章指出，這區區的幾百上千元獎勵並沒有太大的吸引力。要想解決農村男青年「結婚難」，「現金獎勵紅娘」是一個治標不治本，甚至連標都很難治的舉措，必須透過更深入的治本之策來應對。

廣州大學社會學系教授姚華松在「南方農村報」上撰文指出，要從根本上解決鄉村男青年婚戀難問題，還是得積極發展鄉村經濟，尤其要加快推進鄉村工業化步伐，切實提高村莊的宜業與宜居水準，讓各種就業 機會近在咫尺，留得住男性，也留得住女性，能招來外來男性，也能招來外來女性，不斷改善與修復村莊常住人口的性別比，讓整體人口結構趨於相對均衡。