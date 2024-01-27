我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紅豆可補鐵？營養師：多吃豬肝雞蛋紅莧菜更好

拜習通話安排中 白宮重申反對片面改變台海現狀

中共對台一線新單位…「福建省委台灣工作辦公室」揭牌

記者廖士鋒／即時報導
根據官方消息，原福建省委台港澳工作辦公室主任林文生（右），仍接任福建省委台灣工作辦公室主任。圖為林文生2023年4月到閩清縣調研。（圖／取自「福州統戰」微信公眾號）
根據官方消息，原福建省委台港澳工作辦公室主任林文生（右），仍接任福建省委台灣工作辦公室主任。圖為林文生2023年4月到閩清縣調研。（圖／取自「福州統戰」微信公眾號）

中國福建省身處對台工作第一線，近期的該省機構改革，將台港澳辦公室分拆，繼23日揭牌成立「中共福建省委港澳工作辦公室」後，中共福建省委台灣工作辦公室也在26日正式成立。

根據福建省台辦主辦的微信公眾號「閩台e家」消息，1月26日，中共福建省委台灣工作辦公室、福建省人民政府台灣事務辦公室揭牌。福建省委副書記羅東川，省委常委、省政府常務副省長郭寧寧出席活動並揭牌。

消息指，揭牌儀式由省台辦主任林文生主持，省委台辦領導班子成員、二級巡視員、各處（站、中心）負責人，省委辦公廳、省政府辦公廳、省紀委監委駐省政府辦公廳紀檢監察組有關負責人參加了揭牌儀式。

官方也在此次消息中證實，組建省台辦，是根據「福建省省級機構改革實施方案」，並言明，此次調整是為了「進一步強化完善相關政策制度體系、統籌協調指導推動兩岸融合發展」。省委台辦劃入省委台港澳工作辦公室（省政府台港澳事務辦公室）對台工作職責，加掛「福建省人民政府台灣事務辦公室」牌子。

日前福建省政府外事辦公室官23日晚間披露，「中共福建省委港澳工作辦公室、福建省人民政府港澳事務辦公室今日揭牌」，但並未公布相關幹部的名單。

海峽導報旗下「白鷺洲知政」指出，2018年機構改革中，福建將省台辦與港澳辦合併，組建「福建省委台港澳工作辦公室」，作為福建省委工作機關，對外加掛「福建省人民政府台港澳事務辦公室」牌子。當時原任福建台辦主任王玲轉任福建省台港澳辦首任主任。2021年10月後，由林文生接替，目前林文生也仍是新成立的省台辦主任。

福建省新聞辦官方帳號福建發布1月5日指出「福建省機構改革方案已獲中央批覆」，據中新社等報導，目前中共福建省委金融委員會辦公室、中共福建省委金融工作委員會、福建省地方金融管理局、福建省數據管理局、中共福建省委港澳工作辦公室、中共福建省委台灣工作辦公室等新單位都已經揭牌。

中共 微信

上一則

聯合國人權審議關注國安法、黎智英案 港官員駁斥

延伸閱讀

美國賓州福建商會6週年慶典暨第四屆新屆職員就職典禮

美國賓州福建商會6週年慶典暨第四屆新屆職員就職典禮
中沙古雷乙烯計畫 拚後年完工

中沙古雷乙烯計畫 拚後年完工
福建馬尾海外聯合總會 新春團拜

福建馬尾海外聯合總會 新春團拜
大陸解禁後 台灣首批石斑魚運抵福建

大陸解禁後 台灣首批石斑魚運抵福建

熱門新聞

網傳劉亦婷（左）嫁給一個美國人，也是哈佛畢業生。（取材自微博）

哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家

2024-01-21 05:30
Adalina與卡瓦納相談甚歡，卡瓦納甚至主動招手邀請對方另一男團員表演彈琴，對方亦欣然接受。（影片截圖）

倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方

2024-01-26 13:25
孫維(圖)涉及清華大學化學系學生朱令疑鉈中毒案。(取材自微博)

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

2024-01-22 08:33
老夫婦目前只能蝸居旅社。(取材自新民晚報)

上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了

2024-01-21 08:30
黃仁勳在進行抽獎活動時抽出中獎人名字竟然叫「華為」，逗趣情節也讓網友笑稱「建議嚴查內鬼」。（視頻截圖）

黃仁勳拖行李箱發紅包 竟抽中「華為」員工 網笑：老黃可會了

2024-01-23 22:37
男子憤怒將老婆外遇的事情公之於眾，在自己的車上綁紅布條，並用斗大的字體寫著「深信服員工陳XX勾引我老婆」。（視頻截圖）

深圳男掛布條嗆IT男「勾引我老婆」 網見人妻真面目：不怪小王

2024-01-20 12:41

超人氣

更多 >
曾拍史上最高成本色情片 44歲人氣豔星陳屍住處

曾拍史上最高成本色情片 44歲人氣豔星陳屍住處
楊紫、王鶴棣媒體好感度最高 他最被反感

楊紫、王鶴棣媒體好感度最高 他最被反感
2024想衝好姻緣？2生肖恐感情破裂 3生肖擁五星級桃花

2024想衝好姻緣？2生肖恐感情破裂 3生肖擁五星級桃花
華人找槍手考駕照趨勢大增 走線華人尤其多

華人找槍手考駕照趨勢大增 走線華人尤其多
銀行員分析「億萬富豪」3大特徵 穿著老土別有意義

銀行員分析「億萬富豪」3大特徵 穿著老土別有意義