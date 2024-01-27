聯合國人權審議關注國安法、黎智英案 港官員駁斥

聯合國人權理事會23日針對中國大陸（含港澳）的人權紀錄實施「普遍定期審查」（UPR），針對多個西方國家關注香港國安法及香港壹傳媒創辦人黎智英一案，中國代表團副團長、香港政務司長陳國基(左二)於會上駁斥。（取自港府新聞公報）

聯合國 人權理事會23日針對中國大陸（含港澳）的人權紀錄實施「普遍定期審查」（UPR），並於26日通過中國參加第四輪普遍定期審議報告，當時的會議重點隨之曝光。針對多個西方國家關注香港 國安法是否廢止，以及香港壹傳媒創辦人黎智英 一案，中國代表團副團長、香港政務司長陳國基於會上駁斥，並強調「沒有國家會對危害國家安全的行為和活動袖手旁觀」。

23日普遍定期審查會議上，多個西方國家批評中國打壓公民自由，除了關注新疆、西藏、婦女等人權問題，亦提及香港人權倒退，包含美國、英國、加拿大等國詢問何時廢止香港國安法，美國還提到應停止出於政治動機壓制香港壹傳媒創辦人黎智英。

根據港府新聞公報，擔任中國代表團的香港政務司長陳國基當時在會上回應稱，沒有國家會對危害國家安全的行為和活動袖手旁觀。懷疑是否有必要訂立香港國安法的人，請回顧2019年那個香港最黑暗的時期，包含香港的街道出現前所未見的暴力和隨意襲擊，激進分子更明目張膽鼓吹「港獨」、尋求外國干預。

他宣稱，制定香港國安法旨在應對有關情況，讓社會回復穩定安全，亦讓香港市民重獲「黑暴」期間被奪去的權利和自由。基本法在憲制層面保障基本權利和自由，包括言論和新聞自由。香港國安法第四條明確訂明，維護國家安全應當尊重和保障人權。他也強調，很多權利和自由並非絕對。

針對會議上提到「正在進行的法律訴訟」（即黎智英一案），陳國基表示，任何人都不應評論或干預。法官依法就國家安全的案件獨立作出裁決。每個國家都會制定維護國家安全法律，這既是主權國家的固有權利和責任，也是國際慣例。

中國曾於2009年、2013年和2018年參加前三輪審議。聯合國人權理事會國別人權審議工作小組26日一致通過中國參加第四輪國別人權審議報告，報告後續將適時提交予聯合國人權理事會全體會議。

據新華社報導，對於完成審議，中國代表團團長陳旭表示，「如果把國別人權審議比作對每個國家五年一度的大考，那麼可以驕傲地說：中國在這次考試中考了一個好成績」。