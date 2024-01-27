我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習通話安排中 白宮重申反對片面改變台海現狀

蘇利文王毅談12小時 美重申一中政策和對中政策不變

聯合國人權審議關注國安法、黎智英案 港官員駁斥

記者陳宥菘／即時報導
聯合國人權理事會23日針對中國大陸（含港澳）的人權紀錄實施「普遍定期審查」（UPR），針對多個西方國家關注香港國安法及香港壹傳媒創辦人黎智英一案，中國代表團副團長、香港政務司長陳國基(左二)於會上駁斥。（取自港府新聞公報）
聯合國人權理事會23日針對中國大陸（含港澳）的人權紀錄實施「普遍定期審查」（UPR），針對多個西方國家關注香港國安法及香港壹傳媒創辦人黎智英一案，中國代表團副團長、香港政務司長陳國基(左二)於會上駁斥。（取自港府新聞公報）

聯合國人權理事會23日針對中國大陸（含港澳）的人權紀錄實施「普遍定期審查」（UPR），並於26日通過中國參加第四輪普遍定期審議報告，當時的會議重點隨之曝光。針對多個西方國家關注香港國安法是否廢止，以及香港壹傳媒創辦人黎智英一案，中國代表團副團長、香港政務司長陳國基於會上駁斥，並強調「沒有國家會對危害國家安全的行為和活動袖手旁觀」。

23日普遍定期審查會議上，多個西方國家批評中國打壓公民自由，除了關注新疆、西藏、婦女等人權問題，亦提及香港人權倒退，包含美國、英國、加拿大等國詢問何時廢止香港國安法，美國還提到應停止出於政治動機壓制香港壹傳媒創辦人黎智英。

根據港府新聞公報，擔任中國代表團的香港政務司長陳國基當時在會上回應稱，沒有國家會對危害國家安全的行為和活動袖手旁觀。懷疑是否有必要訂立香港國安法的人，請回顧2019年那個香港最黑暗的時期，包含香港的街道出現前所未見的暴力和隨意襲擊，激進分子更明目張膽鼓吹「港獨」、尋求外國干預。

他宣稱，制定香港國安法旨在應對有關情況，讓社會回復穩定安全，亦讓香港市民重獲「黑暴」期間被奪去的權利和自由。基本法在憲制層面保障基本權利和自由，包括言論和新聞自由。香港國安法第四條明確訂明，維護國家安全應當尊重和保障人權。他也強調，很多權利和自由並非絕對。

針對會議上提到「正在進行的法律訴訟」（即黎智英一案），陳國基表示，任何人都不應評論或干預。法官依法就國家安全的案件獨立作出裁決。每個國家都會制定維護國家安全法律，這既是主權國家的固有權利和責任，也是國際慣例。

中國曾於2009年、2013年和2018年參加前三輪審議。聯合國人權理事會國別人權審議工作小組26日一致通過中國參加第四輪國別人權審議報告，報告後續將適時提交予聯合國人權理事會全體會議。

據新華社報導，對於完成審議，中國代表團團長陳旭表示，「如果把國別人權審議比作對每個國家五年一度的大考，那麼可以驕傲地說：中國在這次考試中考了一個好成績」。

香港 聯合國 黎智英

上一則

銀川燒烤店31死爆炸案 中國官方定調人為疏失

延伸閱讀

黎智英案續審 蘋果前社長：黎深信外國勢力能成政治保護

黎智英案續審 蘋果前社長：黎深信外國勢力能成政治保護
前CEO作證：黎智英透過港蘋鼓動上街

前CEO作證：黎智英透過港蘋鼓動上街
國安警：黎智英轉帳22.5萬美元給美前副防長

國安警：黎智英轉帳22.5萬美元給美前副防長
衛報社論批黎智英案是政治審訊 中國使館反駁

衛報社論批黎智英案是政治審訊 中國使館反駁

熱門新聞

網傳劉亦婷（左）嫁給一個美國人，也是哈佛畢業生。（取材自微博）

哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家

2024-01-21 05:30
Adalina與卡瓦納相談甚歡，卡瓦納甚至主動招手邀請對方另一男團員表演彈琴，對方亦欣然接受。（影片截圖）

倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方

2024-01-26 13:25
孫維(圖)涉及清華大學化學系學生朱令疑鉈中毒案。(取材自微博)

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

2024-01-22 08:33
老夫婦目前只能蝸居旅社。(取材自新民晚報)

上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了

2024-01-21 08:30
黃仁勳在進行抽獎活動時抽出中獎人名字竟然叫「華為」，逗趣情節也讓網友笑稱「建議嚴查內鬼」。（視頻截圖）

黃仁勳拖行李箱發紅包 竟抽中「華為」員工 網笑：老黃可會了

2024-01-23 22:37
男子憤怒將老婆外遇的事情公之於眾，在自己的車上綁紅布條，並用斗大的字體寫著「深信服員工陳XX勾引我老婆」。（視頻截圖）

深圳男掛布條嗆IT男「勾引我老婆」 網見人妻真面目：不怪小王

2024-01-20 12:41

超人氣

更多 >
曾拍史上最高成本色情片 44歲人氣豔星陳屍住處

曾拍史上最高成本色情片 44歲人氣豔星陳屍住處
楊紫、王鶴棣媒體好感度最高 他最被反感

楊紫、王鶴棣媒體好感度最高 他最被反感
2024想衝好姻緣？2生肖恐感情破裂 3生肖擁五星級桃花

2024想衝好姻緣？2生肖恐感情破裂 3生肖擁五星級桃花
華人找槍手考駕照趨勢大增 走線華人尤其多

華人找槍手考駕照趨勢大增 走線華人尤其多
銀行員分析「億萬富豪」3大特徵 穿著老土別有意義

銀行員分析「億萬富豪」3大特徵 穿著老土別有意義