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對波音投下信任票？5年來首架737 MAX飛抵廣州交付南航

記者陳宥菘／即時報導
南方航空接收的波音737 MAX 8新機27日早上降落在廣州機場。（取材自FlightRadar24網站）
南方航空接收的波音737 MAX 8新機27日早上降落在廣州機場。（取材自FlightRadar24網站）

中國南方航空接收的波音737 MAX 8新機27日早上降落在廣州機場，標誌著歷時近5年的進口凍結正式結束，路透形容，此次交付是中國在波音的困難時期投下的信任票，也預示著未來或還有數十架新機即將交付中國。

路透報導，根據全球航班跟蹤服務網站FlightRadar24數據顯示，中國南方航空公司一架737 MAX 8於24日上午11點56分從位於華盛頓的西雅圖波音機場起飛，中間曾短暫停留夏威夷檀香山、塞班島後，最後於27日上午10時23分飛抵中國廣州白雲國際機場。

根據微信公眾號「民航之翼」文章，此架新機註冊號為B-20C8，為波音737 MAX 8機型，該飛機於2019年9月出廠，機齡已有4.4年。

這是中國自2019年3月以來停飛737 MAX系列後，首度接收該系列新機。當時波音737 MAX在2018、2019年發生兩次空難，中國成為全球第一個停飛相關機型的國家，直到去年12月，中國當局才正式批准波音737 MAX 的採購案。

不過，原定本月恢復接收新機，但近日又發生阿拉斯加航空一架737 MAX 9艙門在飛行中噴飛的事件，再度引發外界對該機型的安全疑慮，美國聯邦航空管理局下令禁止波音擴大737生產。

只是這次風波並未影響中國接收新飛機，路透形容，此次交付是中國在波音的困難時期投下的信任票，中國的綠燈對波音而言，無疑是一個提振。且未來或還有數十架MAX新機將交付。

根據航空數據提供商Cirium的數據，中國航空公司從波音訂購了至少209架737 MAX機型，預計2024年中國航司將接收64架MAX 8飛機，2025年將接收58架。

報導指出，儘管美國聯邦航管局禁止波音擴大737生產，但應不致影響對中國的新機交付，因為波音此前表示，已為中國客戶保留數十架飛機成品。

微信 夏威夷 西雅圖

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