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年關前中國大火頻傳引民憂 李強喊話：讓人民過祥和的春節

記者陳宥菘／即時報導
中國國務院26日下午召開全國安全生產電視電話會議，國務總理李強表示，要堅決遏制各類安全事故多發連發勢頭，確保人民群眾過一個歡樂祥和的春節。圖為江西新余24日一起重大火災，濃煙從沿街建築中冒出。（影片截圖）
中國國務院26日下午召開全國安全生產電視電話會議，國務總理李強表示，要堅決遏制各類安全事故多發連發勢頭，確保人民群眾過一個歡樂祥和的春節。圖為江西新余24日一起重大火災，濃煙從沿街建築中冒出。（影片截圖）

年關將至，中國一周內卻接連發生河南南陽市「1·19」重大火災事故、江西新余市「1·24」特別重大火災事故，共造成52人死亡、10人受傷。為此，中國國務院26日下午召開全國安全生產電視電話會議，國務總理李強表示，相關教訓極為深刻，要全面開展安全生產風險隱患大排查，堅決遏制各類安全事故多發連發勢頭，確保人民群眾過一個歡樂祥和的春節。

近期中國多起重大火災事故引發社會譁然，有微博網友表示，年關將至，卻接連發生火災，感到痛心，「只希望不要再有人受傷，平平安安過年」。

據新華社報導，中國國務院26日下午召開全國安全生產電視電話會議，李強在會上指出，春節臨近，各類安全風險上升，各地區各部門一定要切實在思想上高度警醒起來，堅決克服麻痺思想和僥倖心理，清醒看到安全生產面臨的嚴峻形勢，拿出有力舉措，把安全生產抓緊抓好。

李強提出，要「全面開展安全生產風險隱患大排查」。要綜合運用日常檢查、專項抽查、巡回督查等方式，加強跟蹤問效。要推進安全風險智能化管控、安全監管數字化轉型。要統籌做好防災減災救災工作，堅持底線思維、極限思維，提前做好應對準備，加強監測預警，嚴格執行預警響應聯動機制，科學高效開展搶險救災。

李強強調，要緊緊抓住責任制這個「牛鼻子」，嚴格落實安全生產責任。要堅持「黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責」和「三管三必須」，壓實企業主體責任，推動企業加快健全安全責任體系。

李強指出，要全面落實全鏈條監管機制，明確責任分工、健全工作機制、推進聯合監管，切實消除監管空白、形成監管合力。要以扎實過硬作風扭轉安全生產被動局面。要推進基層應急管理專業化規範化，提升從業人員安全素質和技能。

在國務院26日下午召開全國安全生產電視電話會議後，國務院安全生產委員會辦公室27日發出通知，要求在全國組織開展消防安全集中除患攻堅大整治行動，預計在3月底前完成大排查、大整治、大曝光、大演練、大約談、大督導一系列行動，全面排查「九小場所」、多業態混合生產經營場所、人員密集場所突出風險隱患，遏制重特大火災事故發生。

李強 國務院 河南

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