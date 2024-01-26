佛州新法禁中生進實驗室 中博士生：我已被迫退學

佛州去年通過「佛羅里達州SB846法案」，12所公立大學或學院雇傭中國研究生進入實驗室。圖為佛州大學校園示意圖。(取材自學校臉書)

「2023年秋季來美國讀了一個學期，現在不得不退學了，佛州 真的不太順。」這是26歲的中國博士生龔平（化名）日前發表在自己社交媒體上的一句話。

科學網報導，2023年春季，龔平收到美國佛羅里達州 某公立大學的博士生錄取offer，承諾提供全額獎學金和研究生助教職位。原本在秋季入學時一切順利，然而，佛州一項新法案打碎了他的求學之夢，學校之前的承諾全不算數了。

這項法案就是「佛羅里達州SB846法案」。其中的規定帶有明顯歧視 意味：禁止佛州12所公立大學或學院雇傭中國研究生進入實驗室。龔平就讀的大學在名單之中。

據報導，自去年7月法案生效後，佛州有許多中國學生陸續受到影響。更令人憂心的是，新法案的影響仍在繼續甚至不斷擴大，科學依然面臨「國界」的桎梏。相關人士認為，該法案在給中國學生帶來打擊與不確定性的同時，或將使佛州學術界的「黃金時代」漸顯頹勢。

所謂的契約精神在這裡失效了。報導稱，龔平憤怒卻又無奈，全獎和助教職位都沒有了，他難以支撐未來的學習費用。1月，當「中國科學報」記者聯繫到龔平時，他已經被迫終止了在這所學校的學習。

近期，美國佛州接連出台了一系列歧視性法案，除了與學術相關的SB846法案外，還有限制中國公民在佛州擁有或購買土地、房屋等不動產的SB264號法案。

據了解，美國華人維權組織——華美維權同盟（CALDA）計畫在未來幾個月狀告佛州政府，理由是：禁止中國留學生進入佛州公立大學實驗室的相關法案違背了美國憲法。