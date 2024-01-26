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歷經7次延期 恒大清盤案聆訊29日將舉行

記者陳宥菘／即時報導
中國房地產巨頭恒大集團的清盤呈請聆訊將於29日舉行，此前聆訊已經歷經7次延期。（路透資料照片）
中國房地產巨頭恒大集團的清盤呈請聆訊將於29日舉行，此前聆訊已經歷經7次延期。（路透資料照片）

中國房地產巨頭恒大集團的清盤呈請聆訊將於29日舉行，此前聆訊已經歷經7次延期。

綜合港媒報導，據香港司法機構網站，香港高等法院將於下周一（29日）上午9時30分針對恒大集團的清盤呈請聆訊。法官陳靜芬將於同日下午2點30分就一項潛在的規管命令舉行聆訊。據瞭解，此類規管令意味著法院將監管清盤程序，可能包括任命清算人。

路透日前引述消息人士指，恒大主要境外債券持有人群體，擬於29日香港法院召開恒大清盤聆訊時，要求將該公司清盤。消息指出，該債券持有人群體持有合共逾20億美元、由恒大擔保的離岸票據。若該群體支持將恒大清盤，可能增加法院立即下達清盤令的機會。

港媒橙新聞指出，恒大現負債超過2兆元人民幣，若恒大在下周聆訊被法庭頒清盤令，法官將委任一名臨時清盤人，然後再任命正式清盤人來接管和準備出售資產，以償還債務，包含出售恒大持有的恒大物業和恒大汽車股權。

如果清盤人確定恒大擁有足夠資產，或者出現「白騎士」（White knight，意指向另間公司提供協助的公司），清盤人仍可以向境外債人提出新的債務重組計畫。清盤人亦會調查公司董事是否存在任何可疑不當行為。遭接管期間，雖然恒大可以提出上訴，但清盤過程仍會持續。

根據現行上市規則，公司須有足夠的業務運作，並且擁有相當價值的資產支持其營運，其證券才得以繼續上市。若恒大最終被清盤，日後或難逃除牌的命運，恐令一眾小股東血本無歸。

報導指出，恒大被清盤最複雜的地方在於，恒大多數資產均在中國，跨境清盤有較大難度。

恒大集團於2021年底發生境外債務違約，並開始實施317億美元的債務重組計畫，其中包括債券、抵押品和回購義務。2022年6月，債權人曾向香港高等法院提出針對恒大的清盤呈請，聆訊時間定於當年8月31日。但此後，該清盤呈請聆訊經歷了七次延期，最後一次推遲至今年1月29日。

恒大集團 香港 債券

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