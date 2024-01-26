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河南濮陽宿舍致命火災後 所有寄宿學校派專人徹夜巡查

中央社台北26日電
河南省南陽市方城縣獨樹鎮硯山鋪村英才學校拍攝的發生火災的宿舍。新華社
河南省南陽市方城縣獨樹鎮硯山鋪村英才學校拍攝的發生火災的宿舍。新華社

中國河南省方城縣英才學校一間宿舍19日深夜發生火災造成13死1傷慘劇後，河南濮陽縣下令所有寄宿學校，必須在夜間安排1人駐守，徹夜不睡覺，每10分鐘巡查一遍宿舍，還要求提供監控畫面佐證。

中國開年來接連發生重大安全事故，據央視新聞聯播，中國國務院今天下午召開全國安全生產電視電話會議，國務院總理李強在會上強調，要深刻汲取教訓，壓緊壓實責任，認真排查隱患，狠抓工作落實，「堅決遏制各類安全事故多發連發勢頭」。

英才學校宿舍失火奪走13條人命後，中國多地對學校全面展開消防安全檢查，河南更是緊繃神經，以免學校再發生火災，當地多名網友稱，許多學校為此提前放寒假。

河南濮陽縣一名寄宿制學校教師24日在社交平台發文稱，近期學校接到通知，要求所有寄宿制學校必須在夜間安排1個人駐守，徹夜不睡覺，每10分鐘巡查一遍宿舍，白天可以排休。

該名老師透露，這份通知特別指出，每天會調取監控，佐證人員「堅守宿舍夜巡」的情況。

該名教師25日接受瀟湘晨報訪問表示，這是近期接到的通知，自己在濮陽市下轄濮陽縣一所農村學校工作了36年，有很多學生寄宿在校，「農村孩子離家遠，沒人接」。

據報導，下發該項通知的是濮陽縣教育局

隨後，當地一所寄宿制小學的老師確認了以上消息的真實性，「安全科那邊說有這件事」。

對此，濮陽市教育局一名工作人員稱，具體情況不太清楚，「但是安全無小事，每隔十分鐘、每個辦公室都去一趟，也不為過」。

對此，大陸網友在相關新聞討論區多抨擊，此舉「因噎廢食」，搞三分鐘熱度，出事情就折騰老師，認為全面改善宿舍消防安全才能治本。

河南 國務院 教育局

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