新一輪外交戰？中喊話台友邦：儘早回到「一中」大家庭

中國外交部發言人汪文斌26日在例行記者會上表示，「我們敦促極少數仍與台灣保持所謂『邦交』的國家順應時代潮流，儘早回到堅持一中原則的國際大家庭」。圖為中國外長王毅(右)24日在北京與諾魯外長簽署復交公報。(取自中國外交部網站)

台灣總統大選1月13日落幕後，中國對台開啟新一輪外交戰。除諾魯 宣布與我斷交轉向與中國建交，中國友邦也接連發表恪守一中原則 的立場，並獲得中國外交部公開點名、讚賞。最新進展是，中國外交部發言人汪文斌26日在例行記者會上表示，「我們敦促極少數仍與台灣保持所謂『邦交 』的國家順應時代潮流，儘早回到堅持一中原則的國際大家庭」。

汪文斌主持26日中國外交部例行記者會，面對記者提問，「有台灣官員稱，大陸處心積慮謀奪台灣的邦交國，並不排除大陸會利用吐瓦魯的選舉來惡意操弄議題，並且影響特定的候選人，外交部對此有何評論」時，作出上述表示。

汪文斌稱，中國和諾魯復交再次向世界昭示，堅持一個中國原則是人心所向、大勢所趨。國際社會堅持一個中國原則的大家庭還將不斷壯大，這一點不會因為「台獨」及其背後勢力的意志為轉移，也不會因為「民進黨當局」說三道四而改變。

他還說，「我們敦促極少數仍與台灣保持所謂『邦交』的國家順應時代潮流，儘早回到堅持一個中國原則的國際大家庭中來。」

諾魯在台灣大選2日後（1月15日）宣布與台灣斷交，並在24日與中國簽署復交聯合公報，宣布兩國即日起恢復大使級外交關係。而後，有消息傳出吐瓦魯在吐國大選後可能與台斷交，有媒體報導引述知情人士稱，吐國將與台灣斷交的消息源自諾魯，推測是諾魯或者中國刻意進行的操作。

中國外交部例行記者會近來多次提到一中原則以及台灣邦交議題。中國外交部發言人毛寧在15日、16日、19日記者會上多次點名支持北京立場的國家。她還指出，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，截至目前，已經有100多個國家和國際組織公開重申恪守一個中國原則，「我們對這些國家和組織表示高度讚賞」。

中國外長王毅24日在與諾魯復交的記者會上也宣稱，目前還有極少數國家與台灣維持邦交關係，這項做法違背自身國家和人民利益，也構成對中國國家主權侵害，「遲早要加以糾正」。

台灣和諾魯斷交後，台灣的邦交國數量已減少至12個。