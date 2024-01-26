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主持官修清史20年沒等到出版 中國清史泰斗戴逸逝世

記者廖士鋒／即時報導
生於1926年的清史學家戴逸，20餘年來主持中國官修清史，但直至他近日逝世，都尚未出版。（圖／取自中紀委國家監委官網）
生於1926年的清史學家戴逸，20餘年來主持中國官修清史，但直至他近日逝世，都尚未出版。（圖／取自中紀委國家監委官網）

中國清史泰斗戴逸，已經於1月24日上午在北京逝世，享年98歲。戴逸是中國官方「清史編纂委員會」主任，不過他未及等到自己主持的官修清史出版，就已經逝世。

根據中國人民大學出版社消息，戴逸生於1926年，生前為中國人民大學一級教授、清史研究所名譽所長，享受中國政府特殊津貼。曾任中國人民大學清史研究所所長，中國國務院學位委員會第二屆歷史學科評議組召集人，中國史學會第四、五屆會長，第七屆中國全國人大代表。

戴逸自1978年起，用7年時間主持編寫70餘萬字的《簡明清史》；在《1689年的中俄尼布楚條約》中，利用中俄雙方大量的官方檔案和私人文獻，再現條約談判的全過程，為中國政府處理中蘇邊境問題提供參考和備要。

戴逸一生最重要的事情就是修清史。2002年8月中共中央批准啟動清史編纂工程，由他出任中國「國家清史編纂委員會」主任。戴逸的學生輩、也是清史大家的清史纂修委員會副主任馬大正曾盛讚戴逸「做學問的同時保持著高度的政治敏感性」，包含2016年南海仲裁案後，戴逸要求在「邊政志」裡要設海洋篇，把南海諸島的清代情況都講清楚，「而且還得跟國家的口徑一致」；2017年洞朗爭議時，也重看1890年光緒年間的一份條約。

中國官修清史，於2003年正式開工，歷經多年都未付梓，期間曾在2013年傳出2016年將編成、後傳出2018年將出版，儘管這還是當時官媒「中國之聲」專訪戴逸時的透露內容，惟皆未成真。

馬大正2019年在常熟識圖書館演講時，指出2018年9月已把「清史送審稿」上報中共中央，「下面到底還要延續多長時間還不好預測」。他指出，2019年9月「中央」把審讀工作交給了當年1月成立的中國歷史研究院，審讀工作領導小組已於2018年10月24日正式成立，「根據審讀的意見，我們還會繼續修改。現在出版社已介入，出版社還有三審三校，到正式印刷出版，估計時間不會短，大家要有充分的耐心」。

清朝滅亡後，1914年中華民國政府設立了「清史館」，由趙爾巽主持，1928年以《清史稿》之名刊行十餘年來的修史成果，共計536卷，此後一直到兩岸分治，都未有新的官修清史。故宮前院長馮明珠曾撰文指，1978年起國史館與故宮合作進行《清史稿》校註工作，1985年報總統府核備，隔年出版《清史稿校註》。1991年，國史館原計畫在上述基礎下，聘請專家重修「清史」，但2000年後政府主導纂修清史的思維與時空條件改變，國史館新修清史計畫在完成部分後被擱置。

中國2002年在官方批准後啟動清史工程，至2023年6月1日，中共總書記習近平赴中國歷史研究院視察時，官媒央視新聞聯播鏡頭有帶到「清史審讀工作順利實施」的看板，央視新聞隨後指出，《清史》106冊共計3,200萬字書稿的審讀工作歷經近兩年，已初步完成。在同年4月，中國歷史研究院已率先出版大部頭的《清代國家統一史》作為首批「重大項目」的研究成果。

但2023年11月，美國耶魯大學法學院教授張泰蘇在社交媒體「X」引述「可靠消息來源」稱，「清史項目產出的完整稿子沒過政審，原因與『受國外新清史影響過大』有關。

這一消息讓中國輿論掀起討論，不少網友認為，直接增訂或者校註《清史稿》即可，也有人批判「新清史」觀點是「極其惡毒的東西」。不過，據本報記者向接近中國人民大學清史研究所的中國史學界人士求證，官方並未發布相關消息，史學界也不清楚「政審」這一情況，若真如張泰蘇所言，後續肯定有所動作。目前關於「政審」一事，仍未有進一步消息傳出。

中共 耶魯大學 中華民國

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