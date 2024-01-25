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中星免簽除夕生效 中國客春節赴新加坡訂單暴增14倍

中國新聞組／即時報導
中國與新加坡互免簽證協定將於今年2月9日（農曆除夕）正式生效。圖為遊客遊覽新加坡魚尾獅公園。 （新華社）
中國與新加坡互免簽證協定將於今年2月9日（農曆除夕）正式生效。圖為遊客遊覽新加坡魚尾獅公園。 （新華社）

中國與新加坡25日在北京簽署兩國互免簽證協定，協定將於今年2月9日（農曆除夕）正式生效。屆時，兩國持普通護照人員可免簽入境對方國家從事旅遊、探親、商務等私人事務，停留不超過30日。上海第一財經報導，消息公布後，網上新加坡機票、飯店搜索量瞬間暴增。

報導稱，線上旅遊平台「去哪兒」的數據顯示，免簽的消息公布後，新加坡酒店搜索量較發布前增長4倍，機票搜索漲3倍。在「去哪兒」平台上，新加坡為中國民眾今年春節熱門目的地第五名。

另一家線上旅遊平台「攜程」的數據顯示，免簽消息公布後10分鐘，新加坡相關旅遊產品熱度增長超過3成。「攜程」的數據顯示，截至2024年1月24日，2024春節假期中國遊客前往新加坡的訂單量較去年增長超過14倍。

「馬蜂窩」站內新加坡的熱度也瞬間高漲350%。第一財經表示，已有不少春節未定出行計劃的中國民眾，將新加坡列入了春節旅行目標，而將新加坡連同此前剛宣布給予陸客免簽的馬來西亞一同遊玩，也成為不少中國民眾今年春節出國旅遊的選擇，馬蜂窩站內「新加坡馬來西亞自由行」熱度上漲146%。

攜程集團公共事務部總經理秦靜表示，中新兩國互為重要的旅遊目的地和客源地，兩國人民商務、旅遊、探親交流緊密，免簽將進一步激發兩國人員交往，促進旅遊業增長。

秦靜指出，免簽政策實施也意味著新馬泰這一東南亞黃金旅遊線路全面對中國遊客免簽，將極大地帶動中國出境遊市場熱度。此外，對於2024年中國入境遊市場的發展也將起到積極促進作用。

目前東南亞黃金旅遊線路「新馬泰」三國都已對中國遊客免簽，同程研究院稱，未來中國遊客前往新加坡和東南亞旅遊將更加便利。

新加坡 東南亞 簽證

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