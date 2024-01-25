中星免簽除夕生效 中國客春節赴新加坡訂單暴增14倍

中國與新加坡互免簽證協定將於今年2月9日（農曆除夕）正式生效。圖為遊客遊覽新加坡魚尾獅公園。 （新華社）

中國與新加坡 25日在北京簽署兩國互免簽證 協定，協定將於今年2月9日（農曆除夕）正式生效。屆時，兩國持普通護照人員可免簽入境對方國家從事旅遊、探親、商務等私人事務，停留不超過30日。上海第一財經報導，消息公布後，網上新加坡機票、飯店搜索量瞬間暴增。

報導稱，線上旅遊平台「去哪兒」的數據顯示，免簽的消息公布後，新加坡酒店搜索量較發布前增長4倍，機票搜索漲3倍。在「去哪兒」平台上，新加坡為中國民眾今年春節熱門目的地第五名。

另一家線上旅遊平台「攜程」的數據顯示，免簽消息公布後10分鐘，新加坡相關旅遊產品熱度增長超過3成。「攜程」的數據顯示，截至2024年1月24日，2024春節假期中國遊客前往新加坡的訂單量較去年增長超過14倍。

「馬蜂窩」站內新加坡的熱度也瞬間高漲350%。第一財經表示，已有不少春節未定出行計劃的中國民眾，將新加坡列入了春節旅行目標，而將新加坡連同此前剛宣布給予陸客免簽的馬來西亞一同遊玩，也成為不少中國民眾今年春節出國旅遊的選擇，馬蜂窩站內「新加坡馬來西亞自由行」熱度上漲146%。

攜程集團公共事務部總經理秦靜表示，中新兩國互為重要的旅遊目的地和客源地，兩國人民商務、旅遊、探親交流緊密，免簽將進一步激發兩國人員交往，促進旅遊業增長。

秦靜指出，免簽政策實施也意味著新馬泰這一東南亞 黃金旅遊線路全面對中國遊客免簽，將極大地帶動中國出境遊市場熱度。此外，對於2024年中國入境遊市場的發展也將起到積極促進作用。

目前東南亞黃金旅遊線路「新馬泰」三國都已對中國遊客免簽，同程研究院稱，未來中國遊客前往新加坡和東南亞旅遊將更加便利。