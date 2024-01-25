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中國狂掃荷蘭曝光機 去年12月進口金額暴漲10倍

記者林宸誼／即時報導
中國狂掃荷蘭ASML曝光機，2023年12月進口額暴漲10倍。圖／取自ASML網站
中國狂掃荷蘭ASML曝光機，2023年12月進口額暴漲10倍。圖／取自ASML網站

在美國與荷蘭、日本的半導體設備出口禁令下，中國去年底繼續加速囤貨。數據顯示，僅2023年12月從荷蘭ASML進口的曝光機設備金額高達11億美元，年增近1000%，與11月相比增長也高達44.2%。

芯智訊報導，隨著企業加大投資，2023年中國半導體行業積極發展，中國晶片製造設備的進口量猛增。根據中國海關數據匯總，中國2023年用於製造電腦晶片的設備進口額增長14%，達到近400億美元，這是自2015年有記錄以來的第二大進口額。

根據之前的數據顯示，中國於2023年11月進口了42台曝光設備，總價值高達8.168億美元。其中，有16台曝光機是來自荷蘭的ASML，總價值7.627億美元，年增1050%。

2023年10月中國從荷蘭進口的曝光機數量更是高達21台，總價值為6.725億美元，相比11月進口的16台曝光機的總價值還要低。顯然，如果從均價來看，11月中國從荷蘭進口的光刻機均價要比10月進口的曝光機高出46%。

整體來看，在2023年第4季，中國從荷蘭ASML進口的曝光機總額達到了25.352億美元。

根據業界的分析，近幾個月來，中國從荷蘭ASML進口的曝光機數量和進口額的激增，可能是ASML趕在許可證在2023年12月31日失效前匆忙出貨的結果。

甚至在這些限制措施生效之前，荷蘭ASML就應美國政府的要求，取消了向中國運送部分頂級設備。2024年1月初，ASML稱荷蘭政府部分撤銷了先前頒發的NXT:2050i、NXT:2100i光刻機在2023年發貨的許可證，這將對個別在中國客戶產生影響。

也就是說，ASML的部分對中國客戶的出口許可證，在2023年12月31日到期之前，就已經被荷蘭政府吊銷了。

不過，隨後ASML官方對外表示，中國客戶預付購買深紫外光（DUV）曝光機所積壓訂單基本都已完成交付。

為了防止中國在半導體領域急起直追，美國2022年10月啟動對中國晶片出口管制，隨後要求荷、日跟進配合，荷蘭自2023年9月1日起，收緊製造設備的出口管制。

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