去年零售商品增長最快的一類 中國黃金銷量達1,089.69噸
新冠疫情後，中國民眾消費趨於保守，不少年輕人則熱衷於存「金豆豆」，滿足購買欲望的同時，也存下財富。最新消息顯示，金銀珠寶是去年中國零售商品增長最快的一類，全年中國黃金銷量為1,089.69噸。
綜合中新經緯、中國黃金珠寶雜誌報導，中國黃金協會25日舉行「中國黃金行業2023年經濟運行情況發布會」，指出2023年全中國黃金消費量1,089.69噸，與2022年同期相比增長8.78%。其中黃金首飾706.48噸，同比增長7.97%；金條及金幣299.60噸，同比增長15.70%；工業及其他用金83.61噸，則同比下降5.50%。
中國黃金協會指出，金銀珠寶成為去年全年各商品零售類別中增長幅度最快的品類。小克重、新款式的黃金首飾倍受消費者青睞，促進黃金首飾消費的提升。實物黃金投資的較高關注度使溢價相對較低的金條及金幣消費實現較快增長。
在市場交易的部分，2023年上海黃金交易所全部黃金品種累計成交量雙邊4.15萬噸（單邊2.08萬噸），同比增長7.09%，成交額雙邊人民幣18.57兆元（單邊9.28兆元），同比增長22.31%；上海期貨交易所全部黃金品種累計成交量雙邊12.42萬噸（單邊6.21萬噸），同比增長43.90%，成交額雙邊47.76兆元（單邊23.88兆元），同比增長55.43%。
2023年，中國黃金ETF持倉規模呈穩步增長的趨勢，截至年底黃金ETF持有量約61.47噸，與2022年同期相比規模增長10.04噸，同比增長19.53%。
官方儲備的部分，2023年12月中國央行黃金儲備增加29萬盎司，總規模為7,187萬盎司，這已是黃金儲備連續14個月增加。
生產方面，2023年中國原料黃金產量為375.155噸，增長0.84%，其中黃金礦產金297.258噸，有色副產金77.897噸。另外，進口原料產金144.134噸，同比增長14.59%。總計共生產黃金519.289噸，同比增長4.31%。
中國黃金礦產金主要產自大型黃金企業（集團）。2023年黃金行業進一步實施「新一輪找礦突破戰略行動」，以資源併購等途徑加快增儲上產。其中山東萊州西嶺金礦成為中國境內發現的最大單體金礦床，屬世界級巨型單體金礦床。經初步認定，西嶺金礦新增金金屬量近200噸，累計金金屬量達580噸。
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