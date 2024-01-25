去年零售商品增長最快的一類 中國黃金銷量達1,089.69噸

中國黃金協會指出，金銀珠寶是去年各消費品類增長最快的一類，全年中國黃金銷量為1,089.69噸。圖為中國金幣北京零售中心。（圖／取自中國金幣集團有限公司官網）

新冠疫情 後，中國民眾消費趨於保守，不少年輕人則熱衷於存「金豆豆」，滿足購買欲望的同時，也存下財富。最新消息顯示，金銀珠寶是去年中國零售商品增長最快的一類，全年中國黃金銷量為1,089.69噸。

綜合中新經緯、中國黃金珠寶雜誌報導，中國黃金協會25日舉行「中國黃金行業2023年經濟運行情況發布會」，指出2023年全中國黃金消費量1,089.69噸，與2022年同期相比增長8.78%。其中黃金首飾706.48噸，同比增長7.97%；金條及金幣299.60噸，同比增長15.70%；工業及其他用金83.61噸，則同比下降5.50%。

中國黃金協會指出，金銀珠寶成為去年全年各商品零售類別中增長幅度最快的品類。小克重、新款式的黃金首飾倍受消費者青睞，促進黃金首飾消費的提升。實物黃金投資 的較高關注度使溢價相對較低的金條及金幣消費實現較快增長。

在市場交易的部分，2023年上海黃金交易所全部黃金品種累計成交量雙邊4.15萬噸（單邊2.08萬噸），同比增長7.09%，成交額雙邊人民幣18.57兆元（單邊9.28兆元），同比增長22.31%；上海期貨交易所全部黃金品種累計成交量雙邊12.42萬噸（單邊6.21萬噸），同比增長43.90%，成交額雙邊47.76兆元（單邊23.88兆元），同比增長55.43%。

2023年，中國黃金ETF持倉規模呈穩步增長的趨勢，截至年底黃金ETF持有量約61.47噸，與2022年同期相比規模增長10.04噸，同比增長19.53%。

官方儲備的部分，2023年12月中國央行 黃金儲備增加29萬盎司，總規模為7,187萬盎司，這已是黃金儲備連續14個月增加。

生產方面，2023年中國原料黃金產量為375.155噸，增長0.84%，其中黃金礦產金297.258噸，有色副產金77.897噸。另外，進口原料產金144.134噸，同比增長14.59%。總計共生產黃金519.289噸，同比增長4.31%。

中國黃金礦產金主要產自大型黃金企業（集團）。2023年黃金行業進一步實施「新一輪找礦突破戰略行動」，以資源併購等途徑加快增儲上產。其中山東萊州西嶺金礦成為中國境內發現的最大單體金礦床，屬世界級巨型單體金礦床。經初步認定，西嶺金礦新增金金屬量近200噸，累計金金屬量達580噸。