我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

合理嗎？自有土地蓋房要繳2萬手續費

每天逾45學生偷竊 華府CVS藥局決定關店

雲南土石流44人被埋 官方證實全數罹難

中央社上海25日電
據雲南省昭通市鎮雄縣山體滑坡災害處置指揮部消息，截至1月25日，44名失聯人員已全部搜救出來，均無生命體徵。圖為1月25日，一名遇難者被找到。(中新社)
據雲南省昭通市鎮雄縣山體滑坡災害處置指揮部消息，截至1月25日，44名失聯人員已全部搜救出來，均無生命體徵。圖為1月25日，一名遇難者被找到。(中新社)

中國雲南省鎮雄縣塘房鎮涼水村22日發生山坡地崩塌，大量土石流掩埋民宅，造成44人被埋。官方通報，最後一名失聯人員於今晚找到，無生命跡象，44人全數罹難。

新華社報導，雲南省昭通市鎮雄縣的山體滑坡災害處置指揮部晚間證實，最後一名失聯者於今晚8時4分找到，救出時已無生命跡象。這次災害造成18戶共44人被埋，而44人全數罹難。

指揮部並稱，目前通往災區的交通通暢，電力、通信正常，災區相關生活物資保障充足，地質災害監測、善後處置等工作正持續進行。

綜合中媒報導，這起土石流災害發生在22日清晨5時51分，一開始通報共18戶、47人被埋，後來修正為44人。災害發生後，雲南省減災委員會啟動三級救災應急，並投入至少10台裝載機、33輛消防車，集結超過200名救援人員展開搜救。

事件發生後，中國國家主席習近平作出指示，要求迅速組織救援力量，全力搜救失聯人員，盡最大努力減少人員傷亡；並指要加強監測預警，防範發生次生災害，及妥善做好遇難者家屬安撫和受災群眾安置等工作。

綜合南方都市報、極目新聞、新京報報導，2020年，塘房鎮受暴雨侵襲，造成鎮內多處土石崩落、民房受到不同程度受損、公路與道路堵塞等。另有村民表示，本次事件發生前一個月，村裡的山體曾出現裂縫，村裡有一處煤礦，不知此次土石流是否與煤礦開採有關。

暴雨 習近平

上一則

回應解放軍高層大洗牌 中國國防部：能力始終在線

延伸閱讀

加拿大通勤機飛往鑽石礦場失事 至少6人罹難

加拿大通勤機飛往鑽石礦場失事 至少6人罹難
新疆強震3死 急轉移萬人 雲南土石流已31人罹難

新疆強震3死 急轉移萬人 雲南土石流已31人罹難
石川強震災區危險建物逾1萬棟 罹難總數增至233人

石川強震災區危險建物逾1萬棟 罹難總數增至233人
雲南山崩：山體滑坡47人被埋 採煤礦導致山體開裂？

雲南山崩：山體滑坡47人被埋 採煤礦導致山體開裂？

熱門新聞

網傳劉亦婷（左）嫁給一個美國人，也是哈佛畢業生。（取材自微博）

哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家

2024-01-21 05:30
孫維(圖)涉及清華大學化學系學生朱令疑鉈中毒案。(取材自微博)

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

2024-01-22 08:33
老夫婦目前只能蝸居旅社。(取材自新民晚報)

上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了

2024-01-21 08:30
男子憤怒將老婆外遇的事情公之於眾，在自己的車上綁紅布條，並用斗大的字體寫著「深信服員工陳XX勾引我老婆」。（視頻截圖）

深圳男掛布條嗆IT男「勾引我老婆」 網見人妻真面目：不怪小王

2024-01-20 12:41
清華鉈中毒案隨著朱令過世再受關注，當年的嫌疑人在澳洲的生活被起底。圖為澳洲人報的報導。(取材自都市快報橙柿互動)

清華鉈毒案嫌疑人 被曝住澳洲享受「海灘游泳」還擁有5房產

2024-01-19 21:11
福建高三藝考生黃舜語以292分拿下福建省美術狀元，高顏值獲得網友關注。（視頻截圖）

福建藝考狀元有顏又有才 網友：根本是「撕漫男」

2024-01-21 07:30

超人氣

更多 >
發現家中水管凍住？馬上做這件事

發現家中水管凍住？馬上做這件事
南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...

南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...
矽谷華裔工程師殺妻案 首度開庭 現場聚集華人

矽谷華裔工程師殺妻案 首度開庭 現場聚集華人
紐約華人法拉盛堂食險遭超收小費…給不到這個數還被追討

紐約華人法拉盛堂食險遭超收小費…給不到這個數還被追討
社安福利增 退休族平均每月多拿140元 但報稅時恐補稅

社安福利增 退休族平均每月多拿140元 但報稅時恐補稅