回應解放軍高層大洗牌 中國國防部：能力始終在線

中國國防部發言人吳謙。(中央社)

中國國防部 25日召開一月例行記者會，發言人吳謙就去年解放軍 尤其火箭軍 高層大洗牌，新任防長董軍出線，以及中美兩軍交往等議題做出回應。其中，對於解放軍人事，吳謙仍未正面回應，但強調解放軍捍衛國家主權安全發展利益的能力始終在線，意志堅定不移，他並表示，中美兩軍正就海上軍事安全磋商機制會議等交往項目保持溝通協調，將適時發布訊息。

記者會上外媒持續關注，前中國國防部長李尚福的消息，以及上月底，多名解放軍高層，和軍工大老，被免去中國全國人大代表、政協委員職務原因，以及對解放軍的影響，吳謙回應說，「關於你（指記者）問的這個問題，此前我們已經多次表明了原則立場」。

他接著說，需要強調的是，解放軍捍衛國家主權安全發展利益的能力始終在線，意志堅定不移。後續，就外媒再次提問，他也未表態，表示建議關注中國的權威訊息發布。

另，就中國新任國防部長董軍，將於何時和美國國防部長奧斯丁見面或通話，他說，中方重視中美兩軍關係，對雙方各層級的溝通持的是開放態度，希望美方與中方相向而行，切實尊重中方的核心利益和重大關切，在平等和尊重的基礎上，推動兩軍關係健康穩定發展。

就中美兩軍交往，吳謙還說，中美兩國元首舊金山會晤就恢復兩國溝通交流達成重要共識。 在雙方共同努力下，兩軍在平等和尊重基礎上穩步恢復對話磋商。 目前，中美兩軍正就海上軍事安全磋商機制會議等交往項目保持溝通協調，中方將適時發布訊息。

美國國防部近期發布首份《國防工業戰略》有關地區潛在衝突的內容，及美國防部官員稱中國威脅越來越大，吳謙抨擊，美方報告故意拿中國說事，炒作並不存在的「」中國威脅」，對此中方堅決反對。

他說，事實一再證明，中國軍事力量的發展，始終是世界和平力量的發展。 這一點國際社會是有公論的，美方的污衊指責完全無效。 同時要指出，中方堅決反對美方在亞太地區搞小圈子，鼓動陣營對抗。