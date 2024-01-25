回應解放軍高層大洗牌 中國國防部：能力始終在線
中國國防部25日召開一月例行記者會，發言人吳謙就去年解放軍尤其火箭軍高層大洗牌，新任防長董軍出線，以及中美兩軍交往等議題做出回應。其中，對於解放軍人事，吳謙仍未正面回應，但強調解放軍捍衛國家主權安全發展利益的能力始終在線，意志堅定不移，他並表示，中美兩軍正就海上軍事安全磋商機制會議等交往項目保持溝通協調，將適時發布訊息。
記者會上外媒持續關注，前中國國防部長李尚福的消息，以及上月底，多名解放軍高層，和軍工大老，被免去中國全國人大代表、政協委員職務原因，以及對解放軍的影響，吳謙回應說，「關於你（指記者）問的這個問題，此前我們已經多次表明了原則立場」。
他接著說，需要強調的是，解放軍捍衛國家主權安全發展利益的能力始終在線，意志堅定不移。後續，就外媒再次提問，他也未表態，表示建議關注中國的權威訊息發布。
另，就中國新任國防部長董軍，將於何時和美國國防部長奧斯丁見面或通話，他說，中方重視中美兩軍關係，對雙方各層級的溝通持的是開放態度，希望美方與中方相向而行，切實尊重中方的核心利益和重大關切，在平等和尊重的基礎上，推動兩軍關係健康穩定發展。
就中美兩軍交往，吳謙還說，中美兩國元首舊金山會晤就恢復兩國溝通交流達成重要共識。 在雙方共同努力下，兩軍在平等和尊重基礎上穩步恢復對話磋商。 目前，中美兩軍正就海上軍事安全磋商機制會議等交往項目保持溝通協調，中方將適時發布訊息。
美國國防部近期發布首份《國防工業戰略》有關地區潛在衝突的內容，及美國防部官員稱中國威脅越來越大，吳謙抨擊，美方報告故意拿中國說事，炒作並不存在的「」中國威脅」，對此中方堅決反對。
他說，事實一再證明，中國軍事力量的發展，始終是世界和平力量的發展。 這一點國際社會是有公論的，美方的污衊指責完全無效。 同時要指出，中方堅決反對美方在亞太地區搞小圈子，鼓動陣營對抗。
去年底，中國全國政協主席會議撤銷了三位軍工高層的中國全國政協委員資格，後，第十四屆中國屆全國人大常委會第七次會議，任命前解放軍海軍司令員董軍為新任國防部長，還免去多名退役，或現役但於近期被傳出已遭帶走調查將領的中國全國人大代表職務，涉及火箭軍、裝備發展部、海軍、空軍、聯合參謀部等多個軍種，包括火箭軍的兩任司令員周亞寧、李玉超。當時，外界關注此波人事整頓，是否與中國近來徹查解放軍高層集體腐敗案有關。
上一則
蘋果並不差 市調去年第4季及全年在中國手機均拿下第一
下一則
FB留言