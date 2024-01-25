蘋果並不差 市調去年第4季及全年在中國手機均拿下第一

蘋果在中國的銷量並沒有外傳的那麼差，去年第4季以及全年均位居第一。(美聯社)

蘋果手機在中國的銷量並沒有外傳的那麼差，市調機構IDC在25日公布報告顯示，蘋果去年第4季以及全年均位居第一，主要競爭對手華為 在去年第4季已經擠進第四名，2023年全年，蘋果全年市場占有率為17.3%，下滑2.2個百分點，去年第4季，蘋果市占率20%，下滑2.1個百分點。

蘋果iPhone 15系列在中國上市前遭遇華為Mate60提前發售，形成了一定的衝擊。隨後又不斷有iPhone15新機降價消息傳出，但從最後銷售結果來看，蘋果守住了中國市場。

IDC認為，雖然蘋果在中國國內高端市場受到競品明顯衝擊，加上自身產品升級幅度有限導致吸引力下降，但是在協力廠商管道上一直較大幅度的降價促銷推動下，還是吸引了較多消費者的需求。

IDC的報告顯示，2023年第4季，中國智慧手機市場出貨量約7,363萬台，年增1.2%。終於結束了連續十個季度下滑，首次出現成長。

不過，2023年全年中國智慧手機市場出貨量約2.71億台，創近十年來最低出貨量，年減5%。

澎湃新聞報導，IDC強調，雖然整體市場終於恢復到增長趨勢，但是市場表現還是明顯低於預期。目前的市場需求主要來自於1-3線城市的高端人群，例如銷售較好的產品大多集中於蘋果iPhone 15、華為Mate 60、小米 14、vivo X100等各品牌的旗艦產品系列，而主要負責走量的中低端產品的銷售情況並未明顯改善，佔據大部分市場的中低端用戶的換機需求依然沒有完全釋放。

IDC也強調，儘管相比安卓旗艦產品已不具有明顯優勢，但iPhone的整體綜合產品力依然是最好之一。只是現在蘋果產品的價格維持不如以前，通路價格調整時間越來越早。

華為去年第4季隨著Mate60系列手機上市銷量快速上升，市場排名位居第四，市占率13.9%。簡單計算一下，華為Mate 60系列約賣出1,000萬台。

之前有分析師看好華為第4季取得了600萬台銷量，從IDC的報告看，Mate 60表現超出預期。

IDC表示，小米是第4季度是唯二率先恢復同比增長的廠商。小米2023年全年市占率13.2%，位列第五，年減8.5個百分點。

IDC中國高級分析師郭天翔指出，雖然中國智慧手機市場已重新恢復到增長趨勢，但是對於2024年的市場表現預期應該還是保持謹慎樂觀的態度。上一波2020年下半年出貨高峰購機的消費者會從今年上半年陸續進入到換機週期，將成為今年市場反彈的基礎。