中國百日咳患者大增 上個月通報病例達9126起

中國各地近期百日咳通報病例明顯上升，患者以幼童為主。（美聯社）

據財新網報導，歲末年初，中國已有陜西、湖南、江蘇等地疾控部門發文提醒警惕百日咳。綜合來看，2023年全年，中國百日咳報告病例達到3萬8205例，超過新冠疫情 前的最近一個發病高峰，即2019年的3萬零27例。

報導稱，12月達到2023年發病至高點，單月報告病例9126例。據中國疾控中心的報告，2023年7月起，中國全國百日咳報告病例數呈明顯上升趨勢。截止12月下旬，報告病例數仍未出現顯著下降趨勢。

截止2023年12月3日，中國各省均有百日咳病例報告，廣東、湖南、吉林省報告病例數較2022年同期增加逾千例。中國全國報告病例中，1歲以下嬰幼兒發病率最高，達到72.6/10萬，其次為6歲組和5歲組。發病以散居兒童為主，占43.1%；其次為學生，占35.4%。

根據衛福部疾病管制署官網訊息，百日咳是由百日咳桿菌所引起的疾病。百日咳沒有流行季節，一年四季都可能發生，病患多半是5歲以下兒童，好發年齡主要在6個月以下嬰幼兒，其他年齡層病患大多症狀輕微。

百日咳為百日咳桿菌侵犯呼吸道引起的急性細菌性疾病，得過百日咳後通常可以獲得較長期之免疫力，但無研究顯示可終生免疫。大部份病患都不會引起併發症 ，但是營養狀況不良病患與併有許多腸道及呼吸道感染的病患及6個月以下嬰幼兒是併發症與死亡的高危險群。

中國自1978年開始將百日咳疫苗 納入免疫規畫以來，1985年至2014年整整30年間百日咳的發病率直線下降。全國每年報告的病例數維持在3000例以下，但2015年起發病數出現明顯爬升。

財新網指出，新冠疫情發生以來，中國百日咳報告病例大幅下滑。2020年、2021年分別只報告4475、9611例。轉折發生在2022年，這一年報告病例數達到3萬8295例，較前一年增加三倍，較15年前增長超過15倍。2023年基本持平，為3萬8205例。目前國際上普遍認為「百日咳再現」原因複雜。