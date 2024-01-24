我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

銀行取錢後上車 北加華女被破窗搶劫

台灣選後首次 美海軍公布軍艦通過台海

江西大火39死多為學生 地下一樓冷庫施工起火釀禍

中國新聞組／即時報導
江西新余24日發生一起重大火災，造成39人死亡、9人受傷。據悉，傷亡者中有不少是學生。（截圖自微博影片）
江西新余24日發生一起重大火災，造成39人死亡、9人受傷。據悉，傷亡者中有不少是學生。（截圖自微博影片）

江西省新余市渝水區一臨街店舖24日下午發生火災，造成39人死亡、9人受傷。由於事故現場二樓是補習班，據悉，傷亡者中有不少是學生，火災發生時還有許多學生爬窗跳樓逃生。

新華社報導，起火建築為六層商住一體磚混結構建築，起火部位在地下一樓，並迅速蔓延至一樓、二樓的商業店舖。

經初步查明，該樓地下一層正在進行冷庫裝修，因施工人員違規動火施工造成起火，因火勢太大無法及時撲滅，濃煙通過樓道湧入至二樓，二樓是培訓機構和賓館，受困群眾主要是參加「專升本」培訓的學生和住宿旅客。

湖北日報旗下新媒體極目新聞引述一名當地商戶陳姓婦人說法稱，她家店鋪位於失火樓房的一樓，火是從地下一樓燒起來的，但很快濃煙就蔓延到了一樓和二樓。

陳姓婦人表示，大約10天前，地下一樓一家冷庫開始進場裝修，裝修人員運來了大量泡沫板。這幾天，她母親曾到地下一樓看過冷庫的裝修進展，當時冷庫一面牆上已經鋪滿了泡沫板，另外的牆面上正在進行鋪設。

陳姓女人說，事發後不久，大量濃煙從地下一樓蔓延到了一樓和二樓，一樓有多家網吧，二樓則是一個培訓機構。由於她家店面所在的位置離出口比較近，她向外逃生時濃煙還不大，但濃煙蔓延的速度非常快。她逃出樓房後看到，二樓培訓班的一些學生情急之下爬窗逃生。

新華社報導，事故發生後，江西省委省政府要求全力做好傷員救治和事故善後，並抽調精幹力量，「一對一」做好遇難者家屬安撫工作，積極做好事故調查工作，將按照事故調查結論，依法依規嚴肅追究相關責任人的責任，給死難者和社會各界一個負責任的交代。目前已依法控制了12名相關責任人員。

中國近期重大傷亡事故頻傳。社交平台「Ｘ」知名帳號《李老師不是你老師》整理：

1月12日，平頂山煤礦事故16人遇難；

1月19日，方城縣宿舍火災13人遇難；

1月20日，常州工廠粉塵爆炸8人遇難；

1月20日晚山東菏澤一廢棄糧庫發生爆炸，目前新聞仍然停留在「傷亡情況核實中」；

1月22日，雲南山體滑坡34人遇難10人失聯；

1月23日，濟南酒店火災4人遇難；

1月24日，新余樓房火災39人遇難。

上一則

分析：碧桂園拋售資產逾7億美元 砸鍋賣鐵拚自救

延伸閱讀

江西店鋪火災已釀39死 仍有人受困

江西店鋪火災已釀39死 仍有人受困
南非公寓惡火釀76死 真兇突認罪：為燒屍滅證而縱火

南非公寓惡火釀76死 真兇突認罪：為燒屍滅證而縱火
河南13小學生火災死亡 通報稱宿舍門沒鎖

河南13小學生火災死亡 通報稱宿舍門沒鎖
俄天然氣接收站火災 傳事發前居民聽見無人機聲響

俄天然氣接收站火災 傳事發前居民聽見無人機聲響

熱門新聞

網傳劉亦婷（左）嫁給一個美國人，也是哈佛畢業生。（取材自微博）

哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家

2024-01-21 05:30
孫維(圖)涉及清華大學化學系學生朱令疑鉈中毒案。(取材自微博)

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

2024-01-22 08:33
老夫婦目前只能蝸居旅社。(取材自新民晚報)

上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了

2024-01-21 08:30
男子憤怒將老婆外遇的事情公之於眾，在自己的車上綁紅布條，並用斗大的字體寫著「深信服員工陳XX勾引我老婆」。（視頻截圖）

深圳男掛布條嗆IT男「勾引我老婆」 網見人妻真面目：不怪小王

2024-01-20 12:41
清華鉈中毒案隨著朱令過世再受關注，當年的嫌疑人在澳洲的生活被起底。圖為澳洲人報的報導。(取材自都市快報橙柿互動)

清華鉈毒案嫌疑人 被曝住澳洲享受「海灘游泳」還擁有5房產

2024-01-19 21:11
李老師坐在鋼琴旁大笑被做成表情包。（視頻截圖）

你可能看過…鋼琴旁大笑的表情包紅9年 陝西李老師成苦主

2024-01-17 07:30

超人氣

更多 >
發現家中水管凍住？馬上做這件事

發現家中水管凍住？馬上做這件事
報稅即將開始 為什麼愈來愈多人要補稅？專家這樣說

報稅即將開始 為什麼愈來愈多人要補稅？專家這樣說
南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...

南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...
川普新罕州擊敗海理 共和黨初選二連勝

川普新罕州擊敗海理 共和黨初選二連勝
紐約華人法拉盛堂食險遭超收小費…給不到這個數還被追討

紐約華人法拉盛堂食險遭超收小費…給不到這個數還被追討