我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

虛構過敏測試瞎編結果 加華男騙8萬美國人590萬元

一洲焦點／川普警訊、倫敦鋼琴事件看華人民主素質

分析：碧桂園拋售資產逾7億美元 砸鍋賣鐵拚自救

中央社台北24日電
中國房地產巨頭碧桂園目前正在陸續出售海外資產，期盼能藉此救活資產而解除危機。（路透）
中國房地產巨頭碧桂園目前正在陸續出售海外資產，期盼能藉此救活資產而解除危機。（路透）

陷入債務困境的中國地產開發商碧桂園近期拋售資產近人民幣50億元（下同，逾7億美元），分析指出，這是碧桂園砸鍋賣鐵力拚自救，因此加速拋售資產。

中國媒體21世紀商業評論今天報導，1月22日，碧桂園在廣州產權交易所掛牌5個資產轉讓項目，合計擬轉讓價格高達38億1800萬元。

這些項目均位於廣州，包含辦公室、辦公大樓、飯店、公寓大樓等多種物業，全部產權清晰，業內人士預計，變現速度會相對快。

報導說，碧桂園澳洲子公司Risland Australia上週擬出售雪梨剩餘所持地皮，出價2億4000萬澳幣（約1億5800萬美元，人民幣11億3800萬元）。

這是碧桂園在澳的最後一個項目，公司透露，項目正在接洽中，若一切順利，交易預計上半年完成，初步統計，2024年元月1月還沒結束，碧桂園拋售的國內外資產已近50億元。

若併計去年12月中旬，碧桂園清倉「萬達系」股權的30億6850萬元，則回籠近80億，對於流動資金吃緊的碧桂園而言，這是頭等大事。

陷入經營困境的碧桂園去年12月宣布，4名主管決定自砍年薪，其中之一由人民幣300萬降至12萬。

當時董事局主席楊惠妍宣示：「家族肯定會『砸鍋賣鐵』支持公司的，公司會努力探索出一條盡快恢復正常經營的有效路徑。」

21世紀商業評論的報導說，如今碧桂園加速出售資產，砸鍋賣鐵，只為自救。

不過今年上半年，碧桂園的外債壓力依然不小。企業預警通顯示，目前碧桂園存續的美元債共15支，餘額達99億1000萬美元，因此確保現金流，關鍵還是在於拓展銷售。

但去年碧桂園實現權益銷售金額1742億8000萬元，年減超5成，情況不太樂觀，公司預計，今年市場仍低迷。

楊惠妍說：「2024年公司預計交付量超48萬套（間），仍然是天量的交付任務，公司上下要從資金、資源以及個人狀態上做好充分準備。」

碧桂園 澳洲

上一則

自備茶水點心 上海寂寞老人齊聚IKEA餐廳找真愛

延伸閱讀

中國房企「斷臂求生」 紛紛賣資產變現

中國房企「斷臂求生」 紛紛賣資產變現
落魄被捕、闖關成功… 盤點2023年中國地產10大人物

落魄被捕、闖關成功… 盤點2023年中國地產10大人物
碧桂園董事集體降薪自救 年薪最高由300萬降至12萬

碧桂園董事集體降薪自救 年薪最高由300萬降至12萬
碧桂園高管「集體降薪」自救 楊惠妍月薪降至1萬人民幣

碧桂園高管「集體降薪」自救 楊惠妍月薪降至1萬人民幣

熱門新聞

網傳劉亦婷（左）嫁給一個美國人，也是哈佛畢業生。（取材自微博）

哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家

2024-01-21 05:30
孫維(圖)涉及清華大學化學系學生朱令疑鉈中毒案。(取材自微博)

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

2024-01-22 08:33
老夫婦目前只能蝸居旅社。(取材自新民晚報)

上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了

2024-01-21 08:30
男子憤怒將老婆外遇的事情公之於眾，在自己的車上綁紅布條，並用斗大的字體寫著「深信服員工陳XX勾引我老婆」。（視頻截圖）

深圳男掛布條嗆IT男「勾引我老婆」 網見人妻真面目：不怪小王

2024-01-20 12:41
清華鉈中毒案隨著朱令過世再受關注，當年的嫌疑人在澳洲的生活被起底。圖為澳洲人報的報導。(取材自都市快報橙柿互動)

清華鉈毒案嫌疑人 被曝住澳洲享受「海灘游泳」還擁有5房產

2024-01-19 21:11
李老師坐在鋼琴旁大笑被做成表情包。（視頻截圖）

你可能看過…鋼琴旁大笑的表情包紅9年 陝西李老師成苦主

2024-01-17 07:30

超人氣

更多 >
谷歌工程師陳立人所在之處成謎 本報獨家訪地檢官談案情

谷歌工程師陳立人所在之處成謎 本報獨家訪地檢官談案情
4生肖下月事業起飛 牛智者當家、虎鼠積極創新、「他」準備收割

4生肖下月事業起飛 牛智者當家、虎鼠積極創新、「他」準備收割
聯合航空大規模削減中國航班 三月猛砍68%

聯合航空大規模削減中國航班 三月猛砍68%
矽谷華裔谷歌工程師陳立人涉殺妻案 四大文件揭露訊息

矽谷華裔谷歌工程師陳立人涉殺妻案 四大文件揭露訊息
刪影片爭議後續…女當事人反擊 稱英國鋼琴家歧視

刪影片爭議後續…女當事人反擊 稱英國鋼琴家歧視