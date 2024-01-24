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不尋常的人選…WSJ：中國將在3月任命劉建超為外交部長

編譯簡國帆／綜合外電
華爾街日報（WSJ）報導，中國大陸預料將在3月的兩會期間，任命中共中央委員會對外聯絡部部長劉建超為下任外長。中新社
華爾街日報（WSJ）報導，中國大陸預料將在3月的兩會期間，任命中共中央委員會對外聯絡部部長劉建超為下任外長。中新社

華爾街日報（WSJ）報導，中國預料將在3月的兩會期間，任命中共中央委員會對外聯絡部部長劉建超為下任外長。

知情人士透露，中國國家主席習近平去年夏季在尋覓前外長秦剛的接任人選時，其中一位潛在人選正是劉建超。

從各種方面來看，劉建超都是一位不尋常的人選，他是從翻譯轉任為外交官，主導通常建立和北韓及越南等其他共產黨國家關係的部會，相較於其他幾任外長的外交歷練相對有限，曾任國家預防腐敗局副局長，也是在中國外交單位少見的資歷。

不過，其他資深外交事務官員仍向習近平高度推薦劉建超，包括他在黨的資歷、以及所展現的政治忠誠，因此習近平決定先給劉建超試煉，作為過渡措施，他在去年7月任命前外長王毅回鍋。

如今劉建超在過去六個月承擔更活躍的外交角色後，知情人士透露，他即將被任命為中國下任外長，時間點可能是在3月的全國兩會召開期間，但知情人士也審慎表示最終任命時間點還沒敲定。

知情人士說，為了籌備這項人事案，北京已派遣劉建超本月稍早前往紐約、華府及舊金山，建立他在美國外交圈與商業社群的知名度，劉建超在訪美期間也會晤美國國務卿布林肯、黑石執行長蘇世民及橋水聯合避險基金創辦人達里歐等政經領袖，並且延續習近平為美中緊張降溫的政策基調。

一名美國官員說：「中國基本上是在告訴我們，他將是下任外長。」

59歲的劉建超英語流利，1980年代末在牛津大學研讀國際關係，之後加入外交部翻譯部門，歷任發言人、駐菲律賓與印尼大使等不同職務，最不尋常的資歷為擔任中共中央紀律檢查委員會國際辦公室主管，成為習近平「獵狐行動」的關鍵人物。

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