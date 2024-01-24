我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

連續3年刷新紀錄 歐記健保登記人數大增500萬

阿拉斯加航空門板脫落 嬰兒搭飛機怎樣才安全？

中國人民銀行為何同時宣布降準及部份降息？

記者林茂仁／即時報導
中國人民銀行宣布降準兩碼。（路透）
中國人民銀行宣布降準兩碼。（路透）

中國人民銀行24日下午宣布降準2碼（0.5個百分點），預計2月5日生效，將向市場提供長期流動性約人民幣1兆元，此外，25日將下調支農支小再貸款、再貼現利率1碼（0.25個百分點），並持續推動社會綜合融資成本穩中有降。外界好奇人行為何同時降準及部份降息？

中新社報導，仲量聯行大中華區首席經濟學家及研究部總監龐溟表示，在存款利率-政策利率-市場利率傳導機制還未能完全暢通的背景下，降準可以更好地降低金融機構的資金成本和淨息差壓力，使銀行體系流動性繼續保持穩定，並從總量、價格和結構上進一步支援促進信貸支援實體經濟，降準0.5個百分點的時間早、力度大，顯示穩健的貨幣政策更關注預期穩、見效快、準度足。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指出，本次央行降準，市場已有預期，但力度略超預期。主要是鞏固經濟回升向好態勢，推動消費和內需加快恢復需要宏觀政策保駕護航；同時，國內多次重要會議中提及加大宏觀政策調節，市場對貨幣政策適度加力已有較為充分預期。

他認為，人行選擇在這個時點降準，主要有三方面考慮：一是，釋放積極穩增長信號。此次人行調降50個基點，幅度超預期，顯示貨幣政策支援實體經濟力度明顯加大，釋放人行推動經濟回穩向好的決心。年初人行降準釋放加大貨幣政策實施力度，提振市場信心，助力經濟加快恢復。

二是，助力金融機構寬信用，人行通過降準，釋放長期限、低成本的穩定流動性，有助於增強金融機構信貸投放能力，穩定銀行金融機構整體負債成本，為金融機構進一步合理讓利實體經濟拓展空間。

三是，穩定資金面。人行通過公開市場操作、降準等多種工具配合，平抑短期資金面波動，暢通政策傳導；同時更好配合積極的財政政策實施。

周茂華提到，此次人行降準，進一步加大實體經濟支援力度，有助於提振市場對經濟復甦與企業盈利改善的預期；國內市場流動性有望保持合理充裕，預計後續人行仍可能適度引導市場利率中樞下移；國內股市估值整體低窪，加之國內持續深化資本市場改革等，均有助於後續股市估值修復。

此外，人行降準對人民幣匯率也是利多消息，主要是降準並未改變貨幣政策穩健基調；人行加大實體經濟支援力度，改善經濟復甦前景，基本面穩固利好匯率。降準有助於提振金融市場情緒。另外，發達經濟體逐步轉向降息週期，也將利好人民幣匯率穩定。

對於房地產，周茂華認為，此次降準有助於改善經濟與房地產復甦預期。一方面，降準有助於改善房地產信貸環境；另一方面，人行加碼穩增長政策力度，改善經濟復甦預期，疊加之前推出的穩樓市政策效果逐步釋放，利好房地產信心修復。

利率 貨幣 房地產

上一則

太卷了 中國麥當勞推1元雙牛堡 系統癱瘓

下一則

不尋常的人選…WSJ：中國將在3月任命劉建超為外交部長

延伸閱讀

降息落空 人行LPR連5個月不動

降息落空 人行LPR連5個月不動
老債王葛洛斯：Fed應停止量化緊縮 在未來6到12個月內降息

老債王葛洛斯：Fed應停止量化緊縮 在未來6到12個月內降息
被公認為「今年最蠢交易」？逾六成專業投資者：押聯準會提前降息

被公認為「今年最蠢交易」？逾六成專業投資者：押聯準會提前降息
聯準會準備好降息沒？兩大重要數據提供線索

聯準會準備好降息沒？兩大重要數據提供線索

熱門新聞

網傳劉亦婷（左）嫁給一個美國人，也是哈佛畢業生。（取材自微博）

哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家

2024-01-21 05:30
孫維(圖)涉及清華大學化學系學生朱令疑鉈中毒案。(取材自微博)

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

2024-01-22 08:33
老夫婦目前只能蝸居旅社。(取材自新民晚報)

上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了

2024-01-21 08:30
男子憤怒將老婆外遇的事情公之於眾，在自己的車上綁紅布條，並用斗大的字體寫著「深信服員工陳XX勾引我老婆」。（視頻截圖）

深圳男掛布條嗆IT男「勾引我老婆」 網見人妻真面目：不怪小王

2024-01-20 12:41
清華鉈中毒案隨著朱令過世再受關注，當年的嫌疑人在澳洲的生活被起底。圖為澳洲人報的報導。(取材自都市快報橙柿互動)

清華鉈毒案嫌疑人 被曝住澳洲享受「海灘游泳」還擁有5房產

2024-01-19 21:11
李老師坐在鋼琴旁大笑被做成表情包。（視頻截圖）

你可能看過…鋼琴旁大笑的表情包紅9年 陝西李老師成苦主

2024-01-17 07:30

超人氣

更多 >
大家都不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是艾爾頓強所捐

大家都不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是艾爾頓強所捐
谷歌工程師陳立人所在之處成謎 本報獨家訪地檢官談案情

谷歌工程師陳立人所在之處成謎 本報獨家訪地檢官談案情
4生肖下月事業起飛 牛智者當家、虎鼠積極創新、「他」準備收割

4生肖下月事業起飛 牛智者當家、虎鼠積極創新、「他」準備收割
聯合航空大規模削減中國航班 三月猛砍68%

聯合航空大規模削減中國航班 三月猛砍68%
矽谷華裔谷歌工程師陳立人涉殺妻案 四大文件揭露訊息

矽谷華裔谷歌工程師陳立人涉殺妻案 四大文件揭露訊息