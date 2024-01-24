江西店鋪火災已釀39死 仍有人受困

1月24日15時30分許，江西省新余市渝水區一臨街店舖發生火災。截至目前，事故已造成39人死亡、9人受傷。（取自新京報影片）

央視報導，1月24日15時30分許，江西省新余市渝水區一臨街店舖日15時30分許，發生火災。截至目前，事故已造成39人死亡、9人受傷，仍有人員受困。

據新京報報導，發生火災的建築樓下是網咖，樓上則有訓練機構，當前現場搜救工作仍在進行，還有多少人員受困有待釐清。

中國國家主席習近平 對江西新余市渝水區一臨街店舖火災事故作出重要指示，要求堅決遏制各類安全事故多發連發勢頭，確保人民生命財產安全和社會大局穩定。

綜合此前媒體報導，新余市渝水區「1·24」火災處置應急指揮部通報，1月24日下午3時24分，渝水區天工南大道佳樂苑沿街店舖地下一樓發生火災。接警後應急、消防、公安、120救援、當地政府立即趕到現場開展救援。

新余市的市、區負責官員第一時間趕赴現場，成立火災處置應急指揮部，迅速開展事故調查和善後處置等工作。目前，現場仍在搜救，事故原因同步調查中。

根據中國網上流傳的影片，發生火警的店舖已被濃煙吞噬，濃濃黑煙更直竄天際，煙霧也瀰漫至好幾個街區之外。

相關消息發布後，迅速登上微博 熱搜榜首。有網友指出，隨著年節將至，近日卻陸續傳出雲南土石流活埋47人、河南 宿舍大火燒死13學童、江蘇工廠粉塵爆炸釀8死等消息，「只希望不要再有人受傷，平平安安過年」。也有網友希望火警的消息能喚醒眾人的防火安全意識。