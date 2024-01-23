黃仁勳拖行李箱發紅包 竟抽中「華為」員工 網笑：老黃可會了

黃仁勳在進行抽獎活動時抽出中獎人名字竟然叫「華為」，逗趣情節也讓網友笑稱「建議嚴查內鬼」。（視頻截圖）

美國晶片業巨頭輝達 （Nvidia）CEO黃仁勳 時隔多年到訪中國，看望旗下位於北京、上海及深圳三處辦公室員工，並參加年會。有媒體報導，黃這次突然到來，可能是為安撫客戶，而背後是華為 起勢太猛了，讓他感到壓力。另據網上影片，黃在年會上主持抽獎竟抽出一名叫「華為」的中獎人，讓現場氣氛瞬間沸騰。

快科技報導，近兩年，美國政府先後宣布針對輝達高階AI晶片的禁令規則，將A100、A800、H100、H800、L40S等產品列入出口管制範圍，隨後輝達推出了中國特供版晶片，但整體算力相比原版縮水80%。

包括阿里巴巴、騰訊在內的中國企業，從2023年11月起就在測試特供版性晶片的性能。試用過特供晶片後，中國企業的評價普遍是「減配太狠」「產品性價比不高」，各大巨頭並不願意為了維護和輝達的合作關係，而被迫選擇性能落後的產品。

內部消息人士稱，多家企業已經明確向輝達表明，今年將大幅度削減訂單量。

此外，面對華為的瘋狂起勢，輝達也已經開始感受到壓力，特別是華為也致力在算力晶片，而之前黃仁勳就曾表示，華為這樣的對手值得尊敬和重視。

黃仁勳這次來中國的可能另一個原因，就是中國市場超過80%的自動駕駛晶片都來自輝達，這是他必須要死守的地方，而這也是華為正在致力的地方，所以與中國車企客戶「聯繫友誼」，也是黃仁勳此行可能重要目的之一。

另據本報系聯合報報導，黃仁勳上周到訪中國的畫面陸續被網友扒出。他在中國年會上身穿花背心，和員工大跳「二人轉」(扭秧歌)，親民又接地氣。

不只在台上熱舞，黃仁勳也拖著行李箱，以抽獎方式發起紅包，炒熱現場氣氛。不過抽獎期間卻發生一個意外插曲，黃仁勳在摸出某位幸運得主時，竟抽到名叫「華為」的員工，他先是困惑，才拿著紙條大聲問道：「為什麼你這名字是…華為」，女主持人聽到熟悉的名字忍不住驚訝爆笑。