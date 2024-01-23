我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指未再攀高 史指升破記錄

不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是他捐的

地方「兩會」相繼登場 北上廣今年GDP增長目標均為5%

記者黃雅慧／即時報導
上海市長龔正23日在上海市人大會議作政府工作報告時表示，上海去年GDP增長5％，未能達成此前設定5.5％以上的增長目標。（圖／取自央廣網）
上海市長龔正23日在上海市人大會議作政府工作報告時表示，上海去年GDP增長5％，未能達成此前設定5.5％以上的增長目標。（圖／取自央廣網）

上海市市長龔正23日在上海市人大會議作政府工作報告時表示，上海去年GDP增長5％，低於5.5％以上的官方目標。截至目前，北上廣一線城市中，去年GDP增長率僅北京達標，上海與廣東均低於目標。此外，北上廣三地都將2024年經濟增長目標設定在5%。

中國多地近期陸續召開人大、政協會議，除回顧2023年工作外，也為2024年訂下工作目標。外界關注一線城市過往成績與今年目標，以作為觀察中國在3月全國「兩會」（人大、政協）設定全年經濟目標的重點窗口。

據《券商中國》報導，多個省城已將增長目標設定在5%以上。包括廣州市設定在5％、南京市設定在5%以上、合肥市設定在6%左右。

彭博全球首席經濟學家歐樂鷹在接受《中國日報》專訪時表示，中國應將2024年的經濟增長目標定為「5%左右」，這將有助於提振信心，增強經濟回升向好態勢。

北京去年的GDP增長優於預期目標，達到5.2％，和中國全國水準持平。廣東全年GDP增長4.8％，低於5％以上的官方目標。

龔正則宣布，今年上海GDP增長目標為5％左右；北京21日公布該市今年增長目標也是5%；廣東省長王偉中23日在省人大會議作政府工作報告時也公布，廣東今年GDP預期目標是增長5％。

儘管廣東去年經濟增長未能達到預定目標，但據王偉中表示，2023年廣東GDP達到人民幣13.57兆元，是中國首個突破人民幣13兆元的省份，經濟總量連續35年居中國全國首位。

中國2023年兩會將全年經濟目標設定在5%，中國國家統計局日前公布，中國2023年GDP增長5.2%。

兩會

上一則

刪影片爭議後續…女當事人反擊 稱英國鋼琴家歧視

延伸閱讀

世界OnAir／與粵語研究學者 聊聊草根傳承語言的力量

世界OnAir／與粵語研究學者 聊聊草根傳承語言的力量
見證房客結婚生子 上海暖房東還幫帶娃

見證房客結婚生子 上海暖房東還幫帶娃
2024年中國經濟 16名首席經濟學家估GDP均值4.88%

2024年中國經濟 16名首席經濟學家估GDP均值4.88%
IMF示警：中國若不進行結構性改革 GDP恐降4%以下

IMF示警：中國若不進行結構性改革 GDP恐降4%以下

熱門新聞

網傳劉亦婷（左）嫁給一個美國人，也是哈佛畢業生。（取材自微博）

哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家

2024-01-21 05:30
孫維(圖)涉及清華大學化學系學生朱令疑鉈中毒案。(取材自微博)

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

2024-01-22 08:33
老夫婦目前只能蝸居旅社。(取材自新民晚報)

上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了

2024-01-21 08:30
男子憤怒將老婆外遇的事情公之於眾，在自己的車上綁紅布條，並用斗大的字體寫著「深信服員工陳XX勾引我老婆」。（視頻截圖）

深圳男掛布條嗆IT男「勾引我老婆」 網見人妻真面目：不怪小王

2024-01-20 12:41
李老師坐在鋼琴旁大笑被做成表情包。（視頻截圖）

你可能看過…鋼琴旁大笑的表情包紅9年 陝西李老師成苦主

2024-01-17 07:30
「北大校花」彭高唱北漂13年後，回老家賣臭豆腐。（取材自彭高唱社群媒體帳號）

畢業10年的「北大校花」曝近況 返鄉賣臭豆腐 賣到成立公司

2024-01-15 08:30

超人氣

更多 >
3日票房不到500萬 影版「花千骨」翻車…「白子畫」被嫌沒仙氣

3日票房不到500萬 影版「花千骨」翻車…「白子畫」被嫌沒仙氣
志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲

志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲
若有這些特徵 1美分硬幣值6萬

若有這些特徵 1美分硬幣值6萬
大家都不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是艾爾頓強所捐

大家都不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是艾爾頓強所捐
注意這5預警 有可能是前列腺癌

注意這5預警 有可能是前列腺癌